Das Schneechaos in Südbayern ist noch lange nicht vorbei, im Berchtesgadener Land sind die Häuser zahlreicher Menschen zugeschneit: 150 Kräfte der Fürther Feuerwehr bereiteten sich in der Nacht zum Montag auf ihren Einsatz vor. In 27 Fahrzeugen brachen sie schließlich nach Berchtesgaden auf. Ihre Aufgabe: Die heillos überforderten Kräfte im Alpengebiet beim Freischippen zu unterstützen.