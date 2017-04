Rezepte ohne Plastik

Verpackungsmüll sparen durch Selbstgemachtes - vor 1 Stunde

VEITSBRONN - Plastik ist überall. Ob es Getränkeflaschen, Spülschwämme oder Frischhaltedosen im Haushalt sind oder Mikroplastik in der Kosmetik, der Stoff steckt in einer Unmenge an Produkten und belastet die Umwelt. "Besser leben ohne Plastik" ist möglich, meint Nadine Schubert, Bloggerin und Co-Autorin des gleichnamigen Buchs. Bei einem Workshop der Volkshochschule Veitsbronn gab sie Tipps für den Alltag.

Plastikmüll droht uns zu ersticken — doch es geht auch ohne die Wegwerfverpackungen, meint Nadine Schubert und gibt Tipps für den Alltag. (dpa) © Foto: Jerry Lampen



Plastikmüll droht uns zu ersticken — doch es geht auch ohne die Wegwerfverpackungen, meint Nadine Schubert und gibt Tipps für den Alltag. (dpa) Foto: Foto: Jerry Lampen



"Ich bin ganz normal", sagt Nadine Schubert zur Eröffnung des Workshops zu den Teilnehmern in Veitsbronn. Vielleicht verkörpere sie nicht das, was "man sich unter einer Ökofrau vorstellt", mutmaßt sie sogar. Modern und trotzdem ökologisch leben sei kein Widerspruch und der plastikfreie Lifestyle nicht teurer, sondern spare sogar Geld. Einfach und machbar sollen ihre Tipps sein und bitte keine Extreme. Wenn Oma eine Tüte Gummibärchen mitbringt, dann dürfen sowohl die in Plastik verpackte Nascherei als auch die Oma bleiben.

Nadine Schubert © Simon Schübel



Nadine Schubert Foto: Simon Schübel



Im Kurs zeigt sie den Teilnehmern, wie sie alltägliche Haushaltsmittel oder Kosmetik leicht selbst herstellen können. Waschmittel, Fleckenspray, Körper-Peeling oder Gesichtspuder umweltfreundlich hergestellt und verpackt.

Das Waschmittel entsteht aus Efeu, Kastanien und Kernseife. Die Rezepturen erfordern nur wenige Zutaten und sind für alle Kursteilnehmer leicht umzusetzen. Um die fertigen Mittel mit nach Hause zu nehmen, haben sich die Schüler ihre eigenen Gläser und Flaschen mitgebracht.

Während die Anwesenden noch rühren und mischen, gibt Schubert weitere nützliche Ratschläge: Gehackte Kastanien in eine Socke gesteckt und ab in die Waschmaschine, auch so wird die Wäsche sauber.

Auf die Ideen zu ihren Rezepten gelangt die Autorin auf unterschiedliche Weise. Die Mischung für den Badreiniger fand sie in einem Buch über Haushaltstipps aus den 70er Jahren. Die Suche nach guten Mittelchen lohnte sich für die Dozentin. Nach dem Erfolg des ersten Buches ist das zweite bereits in Arbeit. Dieses Mal soll es um Mikroplastik gehen. Neue Rezepte dürfen die Leser auch erwarten.

Hat sie die auch alle selbst ausprobiert? "Natürlich habe ich die getestet. Im neuen Buch wird es zum Beispiel ein Rezept für Wimperntusche geben, da musste ich etwas herumtüfteln. Meine erste Mascara war wie Beton. Ich habe die Bürste gar nicht mehr aus dem Behälter bekommen."

Nach ein paar Versuchen hat sie dann doch die "perfekte, selbstgemachte Wimperntusche" gefunden. Hergestellt aus verbrannten Mandeln.

JULIANE PRÖLL