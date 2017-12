Riesenandrang im Burgerlebnismuseum

CADOLZBURG - Das Burgerlebnismuseum hat die Marke von 50 000 Besuchern übersprungen. An diesem Wochenende rechnen die Verantwortlichen erneut mit großem Zulauf.

Das neue Museum stieß auf großes Interesse - bei den Medien und beim Publikum. © Hans-Joachim Winckler



Die Ausstellung "HerrschaftsZeiten! Erlebnis Cadolzburg", die seit 24. Juni in der Veste zu sehen ist, kommt insbesondere bei Familien mit Kindern gut an, haben die Museumsmacher beobachtet. Zurückgeführt wird dies auf die vielen Mitmachstationen, die die Zeitreise ins Mittelalter ermöglichen.

Die Besucher erfahren, wie die Hohenzollern vor 600 Jahren in Franken und Brandenburg regiert, geschlafen und gekämpft haben. Im Vordergrund steht die Blütezeit der Cadolzburg im 14./15. Jahrhundert. Erstmals in einem deutschen Museum mit historischer Themenstellung informiert eine wissenschaftlich begleitete "Virtual-Reality-Experience" rund um das Thema "Turnier im späten Mittelalter". Besucher können mit Hilfe einer Datenbrille quasi live bei einem Turnier dabei sein.

An diesem Wochenende sind der örtliche Adventsmarkt und der Kunsthandwerkermarkt in der Vorburg zusätzliche Attraktionen. Auf dem Markt- und dem Pisendelplatz sind die traditionellen Buden aufgebaut. Anspruchsvolle Handwerkskunst und viele interessante Geschenkideen finden die Besucher in der Vorburg.

