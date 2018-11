Roller-Fund nach versuchtem Einbruch in Fürth

Zeugen im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf sowie Zirndorf und Oberasbach gesucht - vor 59 Minuten

FÜRTH - Möglicherweise wurden er bei einem versuchten Einbruch in Fürth gefahren: Nach dem Fund eines verdächtigen Rollers in einem Waldstück bei Oberasbach bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Spaziergänger fanden am Wochenende in einem Waldstück hinter der Kläranlage der Stadt Oberasbach mehrere Gegenstände, darunter ein silberfarbener Roller der Marke "Piaggio". Laut Polizei könnte das Kraftrad bei einem versuchten Einbruch verwendet worden sein, der sich in Fürth zugetragen haben soll.

Untersucht werden soll außerdem, ob die Personen, die dieses Fahrzeug benutzt haben, sich irgendwo in der Umgebung der Fundstelle einquartiert haben. Das Augenmerk der Ermittler liegt dabei besonders auf dem Nürnberger Stadtteil Gebersdorf sowie auf Oberasbach und Zirndorf. Es soll untersucht werden, ob die mutmaßlichen Einbrecher dort bereits vor längerer Zeit eine Wohnung oder ein Zimmer angemietet haben.

Möglicherweise könnten dabei auch falsche Papiere vorgelegt oder ein falscher Name angegeben worden sein.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen dem 14. und dem 18. November im Waldstück hinter der Kläranlage in Oberasbach (Rothenburger Straße 2) etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen. Auch Vermieter von Zimmern oder Wohnungen in den genannten Bereichen werden gebeten, sich im Falle einer hilfreichen Beobachtung zu melden.

