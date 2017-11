Römisches Halloween in Fürth

FÜRTH - Da hat sich das Stadttheater Fürth zu Halloween das richtige Gastspiel eingeladen: ein Sado-Maso-Spektakel, blutverschmiert drei Akte lang Hände und Hemden und das Folter-Monster mit den Fingern in der Hose, während der Erzbischof das Hochamt zelebriert. Laut Programmheft hieß das Stück "Tosca", und wenn es auch nur annähernd so aussah, es hörte sich auf jeden Fall nach Puccini an.

Die schiefe Ebene soll Hans Walter Richters Inszenierung Dynamik verleihen. Überzeugend gelingt dies allerdings nicht Dafür entschädigt das Philharmonische Orchester des Landestheaters. © Foto: Ulrich Schuster



Genau hundert Jahre nach dem Kampf zwischen Napoleon und dem österreichisch-spanischen Ancien régime hat Giacomo Puccini 1900 seine "Tosca" komponiert: nicht mehr als süßlich-romantisches Händchenhalte-Stück wie "La bohème", sondern mit hochgepeitschten Leidenschaften vor einem genau fixierten zeitgeschichtlichen Hintergrund, mit einer exakt verzahnten und stringent erzählten Handlung. Bei der es um jedes Detail geht: kein leichtes Stück für Regisseure und Dirigenten, aber ein Lieblingsstück des Publikums – immer noch. Erst vor wenigen Tagen war die Première am Landestheater Coburg, das weit vorher vereinbarte Gastspiel in Fürth musste ohne die in Oberfranken eingesetzte Drehbühne auskommen.

Aber der Knüller gleich zu Beginn war sowieso, dass die Oper, noch bevor ein Ton aus dem Orchestergraben kommt, mit dem Schluss anfängt: die verzweifelte Diva Floria Tosca mit dem Blut des erstochenen Scarpia und dem des erschossenen Cavaradossi an den Händen, überall auf ihrem Kostüm: Ist sie das eigentliche Monster im Blutrausch? Nein, und daran lässt der Coburger Regisseur Hans Walter Richter keinen Zweifel: Das ist der Polizeichef Scarpia, ein übler Sadist, der sich mit Toscas Schal knebelt, sich während des prächtigen Hochamts von Puccinis erstem Akt einen runterholt. Ein Borderliner und Messerritzer dazu, der mit Tischen und Stühlen schmeißt: Michael Lion lässt sich, mit spürbarer Lust bei der Sache und bei Stimme, nichts entgehen.

In Coburg und Fürth fängt die Geschichte also tragisch, ein bisschen komisch, auf jeden Fall wirr an. Irgendwann beginnt auch Puccinis Musik, der entflohene Häftling Angelotti tapert unbeholfen durch die Kirche San Andrea della Valle, wo der Maler Cavaradossi mit seinen Kreiden hingebungsvoll an den Lidschatten eines Marienbildes auf dem Fußboden werkelt.

Musikalische Spannung

Ach, es gab viele szenische Unzulänglichkeiten von der Geisterbahn des Scarpia-Akts bis zu einer Art Neu-Bayreuther Liebestod ohne Engelsburg und Todessprung. Wäre da nicht auch GMD Roland Kluttig mit dem Philharmonischen Orchester des Landestheaters Coburg gewesen, der genau weiß, wie Puccinis "Tosca" mit all ihrem schwelgerischen Melos, der wuchtigen Dramatik und den großen Operneffekten funktioniert. Für die beiden weltberühmten Arien des Stücks schafft er spannungsvollen Raum, sorgt für die Entfaltung der Stimmen von Celeste Siciliano und Milen Bozkhov.

Egal, ob die Hirtenstimme im 3. Akt von einem bleichen, engelsgleichen Wesen direkt an der Rampe kommt, das weiße Rosen streut, oder das Erschießungspeloton aus unpraktischen Versenkungen als wär’s ein Adventskalender: Kluttig behält die Fäden in der Hand, lenkt den durch unnötige Statisterie überfüllten Chor sicher ins erste Finale. Er kann halt auch nichts dafür, dass diese Coburger "Tosca" über weite Strecken hin zu einer Anhäufung von Inszenierungsplunder wird, bei dem man sich fragt, ob das munter in der Proszeniumsloge futternde Pärchen auch dazugehört oder das stilistisch unentschiedene Bühnenbild von Bernhard Niechotz denn doch an der Rampe aufhört: "profonda miseria". Konsequent als Halloween-Schauerdrama inszeniert, könnte dieser Coburger Ansatz ganz amüsant funktionieren: mit Video-Kerzen, von denen Folterblut tropft.

UWE MITSCHING