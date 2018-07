Ronhof: Sparkasse und Stadion im Doppelpack

Besucher durften die neue Filiale und Teile der Haupttribüne besichtigen - vor 3 Minuten

FÜRTH - Einblicke in bislang verschlossen gebliebene Einrichtungen gab es gestern rund um den Sportpark Ronhof. Sowohl in den neuen Funktionsräumen im Erdgeschoss der Stadion-Haupttribüne als auch in der benachbarten, neu eröffneten Sparkassengeschäftsstelle neben dem Stadion gab es freien Eintritt.

In der neuen Sparkassen-Filiale neben dem Ronhof macht auch die Dekoration schnell deutlich, in wessen Nachbarschaft man sich hier befindet. © Foto: Leberzammer



In der neuen Sparkassen-Filiale neben dem Ronhof macht auch die Dekoration schnell deutlich, in wessen Nachbarschaft man sich hier befindet. Foto: Foto: Leberzammer



Vom "Counter" im VIP-Bereich, über die "Mixed-Zone" bis hin zu den Umkleideräumen der Profi-Kicker: Im Schnelldurchlauf konnten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen der noch nach frischer, vor allem grüner Farbe riechenden Funktionsräume im Ronhof werfen. Nebenan hatte zuvor das Duo Jung & Jung die "modernste Sparkassengeschäftsstelle der Stadt" offiziell eröffnet.

Christian Jung, der die Einrichtung ab sofort mit insgesamt 23 Mitarbeitern leiten wird, führte neben seinem Namensvetter, Oberbürgermeister Thomas Jung, anschließend auch gut 100 Schaulustige durch das zweistöckige Gebäude. Im Erdgeschoss stehen den Kunden eine 24-Stunden-Schließfachanlage und fünf Selbstbedienungsgeräte zur Verfügung.

Diskret und geschützt

Die Schließfachanlage suche in der Region ihresgleichen, wirbt die Sparkasse: Der Zugang für Kundinnen und Kunden erfolgt diskret und geschützt über den SB-Bereich, als Ausweiskontrolle genügt die SparkassenCard. Persönliche Beratung kann in einem der Räume im ersten Stock in Anspruch genommen werden.

Wer möchte, kann künftig bei Kredit- oder Anlagegesprächen sogar – kein Witz! – in die Pedale treten: Eines der Besprechungszimmer ist nicht mit dem gewohnten Büromobiliar, sondern mit vier Trainingshockern ausgestattet – zur Lockerung und zur Entspannung, wie es heißt. Die Sportstätte lässt grüßen.

Alter Standort schließt

Mit der Eröffnung wird der alte Standort in Ronhof geschlossen und die Dependance in der Espanstraße zur reinen SB-Stelle umgebaut. Alle 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Niederlassungen sind künftig gemeinsam in der neuen Geschäftsstelle tätig. Deren Bau binnen acht Monaten hat laut Sparkasse 2,8 Millionen Euro gekostet, das Kreditinstitut ist dabei Mieter der Spielvereinigung.

Was sich beim Zweitligisten nebenan in den vergangenen Monaten baulich verändert hat, das präsentierten Mitarbeiter wie Markus Leitner. Die Gäste bewunderten Wände, die allerlei fotografische Reminiszenzen an Meisterschaften und Derbysiege zieren, und den Weg zur Pressetribüne, den Zeitungsberichte im Großformat entlang der Treppe flankieren.

Von Leitner erfuhren die Besucher dann auch, wo für den Proficlub die Grenzen der Gastfreundschaft liegen: "Die Kabinen der Gastmannschaft sind etwas kleiner als unsere, denn sie sollen sich ja nicht zu wohl hier fühlen", erläuterte er augenzwinkernd.

Beim Probesitzen in der SpVgg-Umkleide lautete das einhellige Urteil: "Man hat es wirklich bequem." Na, dann kann die neue Saison ja kommen.

Armin Leberzammer