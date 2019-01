Rosen aus Südwest

FÜRTH - Der Mann von nebenan: plötzlich in Fürth. Sieben Jahre lang, von 2011 bis 2018, war Marcus Bosch Nürnbergs Generalmusikdirektor, eine mehr als glückliche Ära. Nun bescherte der 49-Jährige an der Spitze der Stuttgarter Philharmoniker seine noch immer zahlreichen fränkischen Fans im zweimal ausverkauften Stadttheater mit einem Neujahrskonzert.

Nürnbergs Ex-GMD bei den Fürthern: Marcus Bosch dirigierte das Neujahrskonzert mit Stuttgarts Philharmoniker. © F.: Michael Matejka



Musikverein in Wien und Fürther Stadttheater: schöne, sehr schöne Säle, zweifellos. Dennoch ist die Liste der Gemeinsamkeiten überschaubar. Im Januar 2019 allerdings geschah dies hier wie dort: Zum Jahresauftakt dirigierte ein ehemaliger Nürnberger GMD. So schneidig wie erwartbar hochglänzend führte Christian Thielemann die Wiener Philharmoniker durch den Neujahrsmorgen. Aber was machte nun Marcus Bosch in Fürth? Mit der Vergabe des Prädikats "glanzvoll" muss der Neujahrskonzert-Kenner in der Kleeblatt aus Erfahrung vorsichtig sein. Was Boschs Neujahrskonzert nicht nur zu einem guten, sondern sehr guten Konzert machte, offenbart vielleicht ein Direktvergleich mit 2015. Mit ein und demselben Orchester, wohlgemerkt.

Unter dem in Ehren ergrauten Walter Weller kamen die Stuttgarter Philharmoniker seinerzeit überhaupt nicht aus dem Quark, verrichteten matt und uninspiriert Strauß-Dienst nach Vorschrift. Dreikönig 2019 ist man Ohrenzeuge einer wundersamen Verwandlung. Das Orchester blieb den Werken des Nachmittags (und des inhaltlich identischen Abends) gar nichts schuldig. Wienerischer Schwung, iberische Spannkraft, Big-Apple-Showattitüde: alles sitzt, alles klappt dank Bosch, der sich hörbar ab Takt eins vorgenommen hatte, dass dies kein Gastspiel von der Stange, sondern ein liebevoll angerichtetes Hauptgericht werden sollte. Was man übrigens auch der unprätentiösen Conférence des Chefs anmerkte, der die Stuttgarter als Hausorchester "seiner" Opernfestspiele in Heidenheim bestens kennt.

Die Tücken der trockenen Fürther Akustik brachten schon weit bedeutendere Ensembles in Bedrängnis. Unter Bosch aber kippt der Vollwaschgang der heiklen Strauss’schen "Rosenkavalier"-Suite nicht ins grell Lärmige, sondern bewahrt den Zauber des wehmütig schimmernden Lebens- und Liebesabschieds-Werkes, auch seinen ordentlich dosierten Kitsch.

In den besten Momenten, und das gilt gleichwohl für den Start mit Johann Strauß’ "Rosen aus dem Süden", weht ein urwienerisches Idiom durch den Saal, was so kaum erwartbar war. Der Strauß-Walzer hat bei Bosch — der deutlich zu laut begann, in den folgenden Walzerfolgen aber geschmackssicher dämpfte — eine knackig vorwärtsdrängende Emphase mit jener kleinen Dosis Schlamperei, die zur DNA der Kollegen aus Wien gehört, nördlich der Donau aber gründlichen Trainings bedarf.

Diese Rosen aus dem Süden haben Dornen: Edouard Lalos "Symphonie espagnole" geriet dank Solistin Leticia Moreno zur Rhythmus-Party mit gleichermaßen süßlichem wie herbem Zuschnitt. Spaniens führende Geigerin (im betörend rosenroten Kleid) ist in diesem Fünfsätzer — leider findet immer nur dessen finales Rondo Gnade beim KlassikRadio-Türsteher — mit energisch-glutvollem Ton zuhause und bringt gemeinsam mit Bosch und den höchst konzentrierten Stuttgartern das Kunststück fertig, das latent nervöse Flimmern des Stückes in Bartók-Nähe zu rücken und aufzuzeigen, dass auch mit Lalo der Weg Richtung klassische Moderne führte. Leider viel zu kurzer Applaus und eine (jedenfalls am Nachmittag) verpasste Zugaben-Chance.

Hier und da zu viel Vorsicht in Leonard Bernsteins 1980 entstandener Hommage an das Boston Symphony Orchestra; den ironischen Schwung dieses "Divertimento" nimmt Bosch etwas zurück zugunsten eines transparenten, die virtuosen Fähigkeiten der Orchestersolisten zur Schau stellenden Klangbildes. Und leider geht’s zum Neujahrskonzert-Schluss dann doch nie ohne Radetzky-Marsch und Mitklatsch-Zinnober. Die viel größere Überraschung gelang Bosch zuvor mit einer lachtränentreibenden Zugabe. Felix Slatkin fusioniert in den zwei turbulenten Minuten seines "Carmen’s Hoedown" zwei Hit-Themen der Bizet-Oper mit dem "Orange Blossom Special". Carmen als Rodeo-Braut, Squaredance-Laune im Stadttheater, Ovationen.

Diese Stuttgarter mit diesem Dirigenten: allzeit wieder, und zwar gern.

