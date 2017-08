Roßtal ohne Plastiktüten

ROSSTAL - Keine Plastiktüten in Roßtal – dafür setzt sich seit zwei Jahren der Kindermarktgemeinderat ein. Jetzt hat sich ein weiterer Erfolg eingestellt: Noch zwei Läden in Roßtal ziehen mit und setzen auf umweltfreundliche Verpackungen.

Roßtals Kindermarktgemeinderat will Plastiktüten aus den Geschäften verbannen. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Ein Plakat mit den Unterschriften von Bürgermeister Johann Völkl und seinem jungen Kollegen Kinderbürgermeister Jannis Wollschläger wird nun in den Schaufenstern von "Die Blume" und der Ledermanufaktur "Lecrio" aufgehängt. In den beiden Geschäften wird alles Verkaufte nur noch umweltfreundlich verpackt.

Zum Erfahrungsaustausch waren in Roßtal die "Leezder Kinner" aus Ostfriesland zu Gast. Auch dort setzt sich der Nachwuchs für mehr Umweltbewusstsein unter den Erwachsenen ein. Die Mädchen und Jungen aus Leezdorf haben in ihrer Heimatgemeinde den Besitzer des örtlichen Edeka gefragt, ob er Plastiktüten aus dem Sortiment nimmt und sie gegen Verpackungen aus Papier oder Jute ersetzt und konnten offenbar überzeugend argumentieren. Noch ist die Aktion auf Leezdorf beschränkt, aber wenn es dort gut läuft, will der Besitzer auch in seinen anderen Märkten auf Plastik verzichten.

Die politische Gemeinde in Leezdorf macht ebenfalls bei der Aktion mit. Seit die "Leezder Kinner" das Thema aufgebracht haben, werden die Geschenke für die Geburtstage der älteren Bürger nur noch in Orangenkisten verpackt und nicht mehr in Plastik.

Für die fachliche Expertise sorgte Christian Lutzky vom Verpackungshersteller Winkler und Schorn. Als Alternative zu Kunststofffolien bei Blumensträußen oder Geschenkkörben bot der Fachmann Cellophan an. Dabei handelt es sich um eine polymerisierte Holzfaser, die auch durchsichtig ist, aber eben deutlich umweltverträglicher als Plastik.

Um die Aktion auszuweiten, wollen die Mitglieder des Roßtaler Kindermarktgemeinderates weitere Geschäfte im Ort anfragen, ob diese sich von der umweltbelastenden Tüte verabschieden würden. Eine andere Idee ist, wiederverwendbare Plastikkörbe einzusetzen. Außerdem könnten die Supermärkte ihren Kunden leere Kartons anbieten.

Damit der gegenseitige Austausch über die Bemühungen einer plastiktütenfreien Gemeinde nicht einschläft, denken die Roßtaler laut über einen Gegenbesuch in Leezdorf nach.

