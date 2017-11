Roßtal reimt, rappt, brüllt

Seit fünf Jahren gibt es Poetry Slam in der Spitzweedscheune - vor 45 Minuten

ROSSTAL - Es soll immer noch Menschen geben, die noch nichts vom Format Poetry Slam gehört haben. Sie haben am heutigen Freitag Gelegenheit, fünf Jahre Poetry Slam in der Spitzweedscheune in Roßtal zu feiern. Das Fest der Worte beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Im schicken Anzug fühlt sich Moderator Michael Jakob wohl. Der Zirndorfer hat schon zwei Mal den fränkischen Poetry Slam gewonnen. © Foto: Valentin Olpp



Der Wettstreit für Bühnenliteratur gilt seit über Jahrzehnten als Erfolgsrezept für spannende Literaturevents. In Roßtal findet sich ein treues Stammpublikum ein, das sich jedes Mal begeistert. Die Moderation hat die fränkische Slam-Legende Michael Jakob.

Jeder, der eigene Texte schreibt und sich rechtzeitig für die Leseliste anmeldet, darf mitmachen. Bis zu acht Poeten und Geschichtenerzähler jeden Alters stehen in einem nicht ernst gemeinten Wettstreit um die besten Texte des Abends, das Publikum kürt den Sieger.

Abwechslung für die Zuschauer ist garantiert, denn die Beiträge sind so unterschiedlich wie die Protagonisten selbst: Beim Slam wird gereimt, gerappt, geflüstert, geschrien, es gibt alle denkbaren Spielarten, die mit dem gesprochenen Wort machbar sind. Zwischen feinfühliger Lyrik und Prosa-Comedy kann alles passieren, auch Improvisieren ist erlaubt.

Wichtigste Regeln: Die Texte müssen selbst verfasst sein, es besteht ein Zeitlimit von sieben Minuten, in denen beliebig viele Texte vorgetragen werden dürfen. Hilfsmittel wie Verkleidung oder Instrumente sind nicht zugelassen.

Zum fünften Geburtstag kommen einige der erfolgreichsten fränkischen Slam-Größen und lokale Newcomer, darunter der fränkische Meister Flo Langbein aus Bamberg, der Bayreuther Stadtmeister Steven, die Nürnberger Vizestadtmeisterin Barbara Gerlach, Diary-Slam-Vizemeisterin Stella Reiss aus Erlangen, Andrea Zuther aus Nürnberg, Chuffireds aus Nürnberg und Helmut Knoblich aus Zirndorf.

Der Eintritt in die Spitzweedscheune kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro (Schüler, Studenten, Rentner). Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

