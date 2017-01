Roßtal stellt die Weichen für die Zukunft

ROSSTAL - Wie will sich Roßtal künftig aufstellen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kommune bereits seit längerem. Deutlich macht dies eine Entscheidung des Marktgemeinderats aus dem Jahr 2013. Damals beschloss die Politik, die Änderung des Flächennutzungsplans (FLNP) anzugehen. Heuer soll die Überarbeitung ihren Abschluss finden und damit die Voraussetzung für steigende Einwohnerzahlen schaffen.

Dieses Gelände an der Buchschwabacher Straße spielt eine Schlüsselrolle in den Planungen Roßtals: Sobald hier die Sportmeile steht, können TV und Tuspo ihre bisherigen Sportareale räumen und damit Platz machen für neue Baugebiete in zentraler Lage. © Foto: Winckler



Das bestehende Werk ist bereits 20 Jahre alt. „Ein langer Zeitraum“, sagt Bürgermeister Johann Völkl. Seit Oktober 2014 gibt es einen neuen Vorentwurf, mit dem sich der Marktgemeinderat in Workshops beschäftigt hat. Wo sollen künftig Wohn-Ansiedlungen forciert werden? Wo Gewerbe? Wie geht man mit den Bestandsflächen um? Fragen wie diese beschäftigen die Gemeinderäte in diversen Arbeitsgruppen. Festgelegt werden im FLNP die zukünftigen Absichten und Ziele der Kommune – die großen Weichenstellungen für die nächsten zehn bis 20 Jahre.

Die Stoßrichtung ist klar: Wohngebiete sollen dort entstehen, wo die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gegeben ist. Im Hauptort richtet sich das Augenmerk ganz konkret auf die Sportflächen von TV (0,8 Hektar) und Tuspo (knapp 3 Hektar). Die Vereine werden, wie berichtet, in die neu geplante Sportmeile ziehen, die vorhandenen Areale in Baugebiete verwandelt.

Was die Außenorte angeht, nennt der Bürgermeister Raitersaich. Hier sollen im FLNP zu den bestehenden rund 8 Hektar noch einmal 7 Hektar für Wohnbebauung vorgesehen werden. „Wir wollen die S-Bahnhaltepunkte favorisieren“, erläutert Völkl die Prämisse. Auch Weitersdorf kommt diesbezüglich noch in Frage, allerdings sollen Kernort und Ortsteil nicht zusammenwachsen. Deshalb soll hier ein Grüngürtel für eine natürliche Trennung sorgen.

Fläche halbiert

Bei den Gewerbeflächen konzentriert sich alles auf den Süden, das heißt Richtung Bundesstraße B 14. Hinter dem Lidl-Markt waren im alten FLNP dafür noch 14,5 Hektar vorgesehen. Im neuen Entwurf ist es noch knapp die Hälfte.

Den Schwerpunkt für Gewerbeansiedlungen will der Marktgemeinderat in den nächsten 15 bis 20 Jahren in Buchschwabach setzen: Zu den bestehenden knapp 12 Hektar werden im FLNP noch einmal weitere 17 Hektar kommen.

Kleinere Mischbauflächen könnten mit rund 2 Hektar Großweismannsdorf vergrößern. Und zwar, laut Völkl, dort, wo bereits Gewerbe besteht, entweder als Abrundung bereits existierender Gebiete oder weiter entlang der B 14. Speziell Buchschwabach biete sich an, meint Völkl, nicht nur wegen der Bundesstraße, sondern auch wegen der Nähe zur Autobahn A 6.

Im Laufe des Jahres wird der Prozess weiter vorangetrieben, Mitte bis Ende 2017 soll der neue Flächennutzungsplan dann in Kraft treten. Roßtal will damit vor allem der negativen Bevölkerungsentwicklung entgegenwirken. Im neu gefassten Landesentwicklungsprogramm sei die Gemeinde diesbezüglich als Raum mit „besonderem Handlungsbedarf“ ausgewiesen, so der Bürgermeister.

Dabei hofft Johann Völkl, dass sich die Entwicklung auch dank der nun angepackten Weichenstellung umkehren wird. Roßtal muss dafür aber mit seinen Pfunden wuchern, die der Bürgermeister wie folgt beschreibt: „Man lebt mitten am Land, ist aber schnell in der Stadt und spätestens nach zehn Minuten zu Fuß in der Natur.

Harald Ehm