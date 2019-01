Roßtal: Verhinderter Reifendieb flüchtet im Lkw

Mitarbeiter eines Autohändlers überraschte den Täter - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Im Schutz der Nacht wollte ein Dieb auf dem Gelände eines Autohändlers die Reifen eines neuen BMW stehlen. Allerdings hatte er nicht damit gerechnet, dass sich dort so spät noch ein Angestellter aufhielt. Der Täter flüchtete mit einem Sattelzug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Autohändlers in der Stuttgarter Straße im Roßtaler Ortsteil Buchschwabach, wie sich ein Mann an einem auf dem Firmengelände abgestellten Neuwagen (BMW X 3) zu schaffen machte. Als er ihn ansprach, stieg dieser in einen Sattelzug und fuhr über einen Feldweg in Richtung Raitersaich davon. Der Mitarbeiter musste feststellen, dass der Unbekannte den BMW bereits aufgebockt und zwei Reifen abmontiert hatte, die er aber am Tatort zurückließ.

Der Täter, der nicht näher beschrieben werden konnte, flüchtete mit einem LKW-Gespann mit grünem Führerhaus und weißem Auflieger. An dem Lastwagen, der in einer Parkbucht in der Stuttgarter Straße stand, waren vermutlich rumänische Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "DB" angebracht.

Die Polizeiinspektion Stein ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (09 11) 967 82 40.

