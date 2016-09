Roßtal: Wenn Klassik plötzlich auf Hip-Hop trifft

Eine von zehn Mittelschulen in Bayern: In der Marktgemeinde wird ein ganz besonderes Musikprojekt angeboten - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Teenager, die Klavier lernen und Beethoven hören, besuchen elitäre Privatschulen oder zumindest das Musische Gymnasium, könnte man meinen. Denn klassische Musik spielt in der Lebenswirklichkeit der meisten Jugendlichen selten eine Rolle. Nicht so in Roßtal: Als eine von nur zehn in Bayern bietet die Mittelschule ein Gesamtkonzept mit Konzerten und Instrumentalunterricht für ihre Schüler an.

Bratschist Johannes Erkes koordiniert das Projekt: Am Klavier machen Anasthasia, Moni und Olga (von links) eine gute Figur. © Foto: Peter Kunz



Bratschist Johannes Erkes koordiniert das Projekt: Am Klavier machen Anasthasia, Moni und Olga (von links) eine gute Figur. Foto: Foto: Peter Kunz



Im Rahmen des Programms, an dem die Roßtaler seit drei Jahren teilnehmen, kommen meist junge, professionelle Musiker für gemeinsame Konzerte an die Schule und erteilen Schnupperunterricht. Wer daran Spaß hat, erhält auf seinem Wunschinstrument kostenlos oder stark vergünstigt Lehrstunden, die Instrumente werden gestellt. Im neuen Schuljahr gibt es nun sogar Einzelunterricht.

Jedes Jahr bringen die Schüler ihr Können mehrmals auf die Bühne, alleine und mit den Profis. Gefördert wird das unter anderem vom Kulturfonds der Bayerischen Wirtschaft und vor allem von der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“.

Koordinator ist der Bratschist Johannes Erkes aus München. Diese Strategie an der eigenen Schule erleichtert den Zugang für die und zu den Jugendlichen, findet Erkes: „Wir sind nicht hier, um uns in den Vordergrund zu spielen und zu zeigen, wie’s geht, sondern um die Beiträge der Schüler aufzuwerten und ihnen einen Rahmen zu geben. Die Musiker sind jung, tragen Jeans, und wenn dann einer neben Geigespielen noch Rappen kann, kommt das natürlich gut an.“

Etwa 20 Schülerinnen und Schüler nehmen diese Angebote in Roßtal wahr, dazu gehören Olga, Moni und Anasthasia, die Klavier lernen. Die wenigsten Schüler haben zuhause ein Instrument stehen oder Eltern, die regelmäßig klassische Musik hören.

Aber natürlich gibt es auch die. Das erleichterte Anasthasia den Zugang: „Mir hat klassische Musik schon als Kleinkind gefallen, und ich hab’ gerne auf dem Klavier meiner Eltern rumgeklimpert.“ Sie hatte auch schon Unterricht – im Kindergartenalter, aber die Liebe zur Musik war etwas eingeschlafen, bis sie in das Schulprogramm eintrat.

Moni hatte, wie die meisten, vorher wenig mit klassischer Musik am Hut. Seit sie selbst Klavier spielt, ist das anders: „Ich höre das jetzt viel mehr, die Musik entspannt mich und hilft mir beim Runterkommen.“ Gegen die Musik, die Jugendliche ihrer Altersgruppe normalerweise hören, hegt sie keine Dünkel. Im Gegenteil: Gemeinsam mit Olga tanzt sie in der Hip-Hop-Gruppe der Schule. Für die drei Mädchen ist es ganz selbstverständlich, aktuelle Hits neben Beethoven, Mozart und Schumann zu hören und sie ernten dafür schon lange kein Unverständnis mehr von ihren Mitschülern, was unter pubertierenden Teenagern nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. „Wir merken schon generell, dass sich da Einstellungen ändern“, sagt Schulleiterin Heidi Schwarm.

Es gehe auch nicht in erster Linie darum, für die klassische Musik weiterhin ein Publikum heranzuziehen. Neben dem grundsätzlichen Wert einer musischen Bildung weist Erkes auf die sozialen und kognitiven Lerneffekte des Musikunterrichts hin: „Das fordert, ist komplex und hat einen gewissen intellektuellen Anspruch.“ Besonders gestärkt werden Konzentrationsfähigkeit und Genauigkeit, ohne die klingt es nicht, wie es soll. Außerdem muss regelmäßig geübt werden – schließlich tragen die Jugendlichen ihr Repertoire vor Mitschülern, Lehrern und Eltern in der Aula vor, da will man sich keine Patzer erlauben.

Mit Druck umgehen

Keine geringe Belastung für die Schüler und ein Weg zu lernen, wie man Stress und Druck bewältigt, wenn man genau eine Chance hat, es richtig zu machen.

Moni übt momentan jeden zweiten Tag, sie will gut vorbereitet sein. Wie zermarternd es ist, sich an den Flügel zu setzen, zu warten, bis es ruhig wird und dann loszulegen, hat sich ihr fest eingebrannt: „Vor dem Konzert hat man das Gefühl, das Herz rutscht einem in die Hose. Da muss man den Kopf abschalten.“

Olga erzählt: „Ich war vor meinem ersten Konzert richtig nervös. So nervös, dass ich nicht wusste, ob ich das auf die Reihe bekomme. Es hat aber geklappt.“

Darin unterscheiden sich die Mittelschülerinnen nicht von ausgebildeten Orchestermusikern. „Lampenfieber gehört immer dazu, ist sogar nötig“, weiß Erkes. Und Verspieler gibt es auch bei Profis. „Nicht drüber nachdenken, einfach weiterspielen, die meisten im Publikum merken’s eh nicht“, rät Moni — ein Trick, den sich die Schülerinnen von den „Großen“ abgeschaut haben.

Peter Kunz