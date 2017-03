Roßtaler Diakonie-Mitarbeiter sind e-mobil

Lautlos durch den Ort - vor 58 Minuten

ROSSTAL - Umweltfreundlich, leise und emissionsfrei sind die Mitarbeitenden der Diakoniestation in Roßtal neuerdings unterwegs.

Ein modernes Elektroauto für die Mitarbeiter der Roßtaler Diakonie. Foto: privat



Dank der Spende des örtlichen Diakonievereins steht den über 40 Angestellten ein modernes Elektromobil zur Verfügung. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde das rund 16 000 Euro teure Fahrzeug der Diakoniestation übergeben. Karen Paul, Leiterin der Station, bedankte sich und berichtete von der Begeisterung in der Belegschaft, mit dem Fahrzeug völlig lautlos durch Roßtal zu gleiten. Für den Beirat des Diakonievereins war dieses Fahrzeug schon lange eine Notwendigkeit. So wurden neben den Anschaffungskosten gleich auch noch die Kosten für die Installation einer Stromzapfstelle am Betreuten Wohnen vom Diakonieverein übernommen. Beiräte und Vorstände des Diakonievereins wünschten nach der ausgiebigen Besichtigung des Fahrzeuges, allzeit gute Fahrt.