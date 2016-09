Roßtals Reize zu Fuß erkunden

Bürgermeister Völkl präsentierte Wanderleitsystem der Marktgemeinde - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Drei große Tafeln an den S-Bahn-Haltestellen der Marktgemeinde Roßtal sollen künftig Wanderern den Weg weisen. Darauf zu finden sind genaue Entfernungsangaben, Informationen zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie zu ÖPNV-Haltepunkten.

Die Freigabe des Wanderleitsystems lockte etliche Interessierte. Mit Tafeln an den S-Bahn-Halten, Info-Broschüre und einheitlichen Markierungen an den Wegen erschließt Roßtal Wanderern ein Wegenetz von 190 Kilometern. © Foto: Balandat



Der Fränkische Albverein hat die offiziellen Wanderwege vor Ort markiert. Die Touren „Rund um Roßtal“, „Auf dem Jakobsweg durch dunkle Wälder“, „Auf nach Bürglein“ und „Im Osten von Roßtal“ erschließen nun mit Verbindungswegen in die angrenzenden Gemeinden ein Wanderwegenetz von 190 Kilometern.

Bürgermeister Johannes Völkl freute sich bei der offiziellen Freigabe besonders, dass nun erstmals auch ein Verbindungsweg von Roßtal nach Heilsbronn verzeichnet ist. Landrat Matthias Dießl erklärte, dass sich das Engagement des Landkreises Fürth in Sachen Wanderwege ausgezahlt habe. Die Freizeit-App des Kreises erfreue sich großer Beliebtheit. Dass die Marktgemeinde auf das schon existierende einheitliche Kreis-Markierungssystem aufgesetzt hat, sei ein Zeichen dafür, dass „über die Kirchturmspitze hinaus“ gedacht wurde.

Landtagsabgeordneter Markus Ganserer war nicht nur als Grünen-Politiker, sondern auch in seiner Funktion als Hauptnaturschutzwart des Fränkischen Albvereins anwesend. Er goutierte, dass die Infotafeln alle an den S-Bahn-Haltestellen angebracht wurden. Damit werde ein Anreiz geschaffen, das Auto öfters stehen zu lassen. „Das funktioniert nicht überall so vorbildlich“, lobte Ganserer.

Die Umsetzung der Wander-Infobroschüre erledigte Andreas Schettler von Schettler Consulting. Er betonte, dass Wandern nicht nur gesund sei, sondern auch die örtliche Wirtschaft stärke. Dies setzten über 50 interessierte Bürger anschließend in die Tat um. Sie schlossen sich den „Roschdler Dunnerschdooch Wanderern“ an, die im Anschluss an die Freigabe einen Teil der neu markierten Wege erkundeten — mit Einkehr in eine der Wirtschaften.

Die Wanderbroschüre liegt im Roßtaler Rathaus aus. Die „Roschdler Dunnerschdooch Wanderer“ freuen sich über Interessenten. Alle, die einigermaßen gut zu Fuß sind, können sich bei Rainer Heberl unter (0 91 27)81 89 oder heberl@arcor.de melden.

Felix Balandat