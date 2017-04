Rowdy wütet auf der Baustelle an der Cadolzburg

Unbekannter setzte Baumaschine gegen Gartentor und Sandsteinsäule - vor 40 Minuten

CADOLZBURG - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Baustelle der Cadolzburg gewütet: Trotz Absperrung hat er sich Zugang verschafft, ein abgestelltes Baufahrzeug gestartet und es gegen das Gartentor der Gebäudes gesetzt, das derzeit zum Eingangs- und Kassenbereich des künftigen Burgerlebnismuseums umgebaut wird.

Beherrscht hat der Unbekannte das Baufahrzeug nicht: Er beschädigte das Gartentor und eine Sandsteinsäule. © privat



Beherrscht hat der Unbekannte das Baufahrzeug nicht: Er beschädigte das Gartentor und eine Sandsteinsäule. Foto: privat



Auf Anfrage bestätigt die Bayerische Schlösserverwaltung "erhebliche Sachbeschädigungen" an dem Anwesen direkt vor der Brücke zum Burgtor und spricht von "zerstörerischen Fahrübungen". Nicht nur das Gartentor wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen, auch eine Sandsteinsäule ging in die Knie. Ein Stück einer Gartenmauer ist ebenfalls eingebrochen.

Den Schaden beziffert die Schlösserverwaltung in München auf mindestens 10 000 Euro. Schlösserverwaltung und Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg als Bauverantwortliche des Freistaates "arbeiten an einer schnellstmöglichen Beseitigung der Schäden", teilt die zuständige Pressestelle mit. Und: "Selbstverständlich wurde der Vorfall zur Anzeige gebracht."

Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Unterstützung der Bevölkerung: Wer in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 6.40 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0911) 969270 direkt an die Inspektion Zirndorf zu wenden.

Die Cadolzburg wird derzeit zu einem Erlebnismuseum ausgebaut. Auf der Baustelle wird mit Hochdruck gearbeitet. Das 37 Millionen Euro teure Projekt, für das der Landtag erst jüngst einen Nachschlag von 1,26 Millionen Euro genehmigte, befindet sich auf der Zielgeraden. Der Eröffnungstermin 23. Juni steht seit Monaten. Im inneren Burghof und in der Vorburg wurden in den zurückliegenden Monaten Versorgungsleitungen verlegt, derzeit sind die Pflasterer am Werk.

sd