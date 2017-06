Rubik´s Cube: Fürther fährt zur WM in Paris

Der 19-jährige Leon Schmidtchen ist ein Magier am Zauberwürfel - vor 18 Minuten

FÜRTH - Leon Schmidtchen (19) ist ein Meister mit dem Zauberwürfel Rubik’s Cube. Mitte Juli tritt der Fürther bei der WM in Paris an, außerdem hat er vor kurzem in einer ZDF-Sendung einen Weltrekord aufgestellt. Mit uns sprach der Informatikstudent über sein Talent, den TV-Auftritt und den Moment, als er dem Zauberwürfel verfiel.

Geschafft: Leon Schmidtchen zeigt zwei Zauberwürfel, die er in Windeseile in die richtige Position gedreht hat. © Fotos: Thomas Scherer, Colourbox.de



Geschafft: Leon Schmidtchen zeigt zwei Zauberwürfel, die er in Windeseile in die richtige Position gedreht hat. Foto: Fotos: Thomas Scherer, Colourbox.de



Um so geschickt zu werden wie Sie, Herr Schmidtchen, muss man da schon mit einem Rubik’s Cube in der Hand geboren werden?

Schmidtchen: Nein, nein. Tatsächlich hatte ich als kleines Kind schon mal einen in der Hand, den mein Vater aus irgendeiner alten Kiste gezogen hatte. Aber da hat er mich noch nicht weiter interessiert.

Wann hat Sie das Fieber gepackt?

Schmidtchen: Etwa vor neun Jahren, als ich auf YouTube ein Video von einem Japaner sah, der den Würfel in sechs Sekunden löste. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ich wollte diesen Würfel unbedingt auch knacken. Also habe ich mir einen gekauft und nach Lösungen im Internet geschaut.

Sie haben es nicht allein geschafft?

Schmidtchen: Den Würfel ohne Hilfe aus dem Internet zu lösen, ist fast unmöglich. Nach den ersten Erfolgen hab’ ich immer mehr geübt. Am Anfang ahnte ich natürlich nicht, dass ich irgendwann mal so schnell sein werde, aber ja, der Ehrgeiz . . .

Was fasziniert Sie so daran?

Schmidtchen: Das ist schwer in Worte zu fassen. Mich hat das einfach sofort gepackt. Das geht anderen wahrscheinlich ähnlich, die eine Leidenschaft für sich entdeckt haben.

Wie viel Zeit benötigen Sie im Schnitt für einen Würfel?

Schmidtchen: Ungefähr neun Sekunden.

Wie viele Möglichkeiten, den Würfel zu lösen, gibt es? Oder wie viele kennen Sie?

Schmidtchen: Es gibt bestimme Positionen, da weiß ich auswendig, welche Züge ich anwenden muss, um ihn zu lösen. Von diesen Zugfolgen oder Algorithmen beherrsche ich 200 bis 250, denke ich.

Und wie lange brauchen Sie, um zu erkennen, was zu tun ist?

Schmidtchen: In den offiziellen Wettkampfregeln steht, dass man sich den Würfel bis zu 15 Sekunden anschauen darf. In dieser Zeit plane ich ungefähr meine ersten zehn Züge. Das heißt nicht, dass ich den Würfel dann blind lösen könnte. Schon während dieser ersten Züge muss ich überlegen, wie es weitergeht.

Muss man eigentlich gut in Mathe sein? Also ein gewisses naturwissenschaftliches Verständnis haben?

Schmidtchen: Tatsächlich kommen die meisten Turnierteilnehmer aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Ich vermute, dass jemand, der gerne mathematische Probleme löst, auch nicht gleich vor so einem Würfel zurückschreckt und da mehr Ehrgeiz entwickelt. Es gibt aber auch Gegenbeispiele: Ein guter Freund von mir, der schon zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, hasst Mathe.

Wie bereiten Sie sich auf einen Wettkampf vor?

Schmidtchen: Vor einem Turnier übe ich ein bisschen mehr. Am Turniertag fange ich schon früh an, damit die Finger fit sind und ich bereit bin, wenn es darauf ankommt. Aber ich habe keinen Trainingskalender oder so daheim. Ich dreh’ einfach ein bisschen vor dem Fernseher. Das war früher auch mal anders.

Wie viel trainieren Sie denn so in der Woche?

Schmidtchen: Ich hab’ den Würfel im Durchschnitt vielleicht eine halbe Stunde am Tag in der Hand.

Auch wenn kein Turnier ansteht?

Schmidtchen: Ja. Früher war das deutlich mehr. Zu Schulzeiten, als ich noch den ganzen Nachmittag frei hatte, kam ich manchmal auf vier bis fünf Stunden. Das geht jetzt einfach nicht mehr.

Sie wollen an der WM in Paris teilnehmen, wird dann mehr trainiert?

Schmidtchen: Wahrscheinlich nicht mehr als sonst, weil ich zu der Zeit auch noch Uni habe.

Wer richtet die WM aus?

Schmidtchen: Die World Cube Association (WCA) organisiert die meisten Wettkämpfe. Sie bestimmt auch die Regeln, die überall gleich sind. Bei den Wettkämpfen kann man dann auch in der Rangliste aufsteigen, indem man seine Einzel- oder Durchschnittszeiten verbessert.

Und auf welchem Platz stehen Sie?

Schmidtchen: In Deutschland auf Platz vier und weltweit, glaube ich, knapp in den Top 30: mit 5,91 Sekunden Einzelzeit.

Im ZDF-Fernsehgarten haben Sie einen Weltrekord geknackt. Standen Sie da besonderes unter Druck? Es haben ja nicht wenige Menschen zugeschaut . . .

Schmidtchen: Eigentlich nicht. Den Druck mach’ ich mir schon eher selbst, etwa wenn ich im Finale der deutschen Meisterschaft sitze und weiß, auf diese fünf Versuche kommt’s jetzt an. Ob dann 20 oder 100 Leute zuschauen, ist eher egal. Beim Weltrekordversuch mussten wir 450 Würfel zu zweit in einer Stunde lösen. Uns war von Anfang an klar, dass das zu 95 Prozent klappt, also war der Druck nicht so enorm. Am Ende schafften wir 536.

Wer hatte die Idee?

Schmidtchen: Mich hatte ein deutscher Delegierter der WCA gefragt, ob ich das machen wollte. Bei den deutschen Meisterschaften sitze ich seit etwa fünf Jahren im Organisationsteam, da kennt man sich eben.

Welchen Rat geben Sie allen, die an ihrem ersten Würfel verzweifeln?

Schmidtchen: Dranbleiben, Ehrgeiz. Wer es wirklich will, wer sich denkt, ich muss das jetzt lösen, der kann es mit diesen ganzen Anleitungen aus dem Internet auf jeden Fall in zwei bis drei Stunden schaffen.

Ein Video, das Leon Schmidtchen in Aktion zeigt, finden Sie ab Samstag, 8 Uhr, auf der Facebookseite der Fürther Nachrichten.

Interview: SARAH LAULE, VERA SCHEFFLER