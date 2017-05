Rückkehr nach Fürth: Subway zieht neben Tankstelle

Fastfood-Kette kooperiert mit Shell - Kleeblattstadt ist Pilot-Standort - vor 19 Minuten

FÜRTH - Der Sandwich-Anbieter Subway kommt zurück nach Fürth – allerdings nicht in die Innenstadt, sondern als Partner einer Tankstelle. Fürth ist dabei einer von zwei Pilot-Standorten in Deutschland.

Die Shell-Tankstelle in der Hans-Vogel-Straße: In der früheren Werkstatt rechts im Bild wird Subway einziehen. © Hans Winckler



Wie die Fastfood-Kette bekanntgegeben hat, will sie ihr Geschäft über eine Zusammenarbeit mit dem Ölmulti Shell ausbauen. Noch in diesem Sommer läuft die Testphase an: in Laatzen bei Hannover und in Fürth.

In der Kleeblattstadt kooperiert Subway mit Shell in der Hans-Vogel-Straße, unweit von Ikea. Dort bezieht man ein Gebäude unmittelbar neben der Tankstelle, sagte Christian Türcke, Entwicklungsbeauftragter bei Subway, auf FN-Nachfrage. Ein Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, aber schon in zwei bis vier Wochen könne es soweit sein. Besonders viel Aufwand müssen die Verantwortlichen nicht betreiben. Da in den Restaurants ausschließlich Sandwiches belegt werden, brauche es weder Fritteusen noch Fettabscheider und insgesamt nur wenig technisches Gerät.

In einer Pressemitteilung schwärmt Subway-Deutschland-Chef Hans Fux schon jetzt von der Zusammenarbeit mit Shell: "Wir sind zwei international bekannte Marken, die in Deutschland an gemeinsamen Standorten voneinander profitieren werden." Ob und wie stark die Partnerschaft ausgebaut wird, hängt Fux zufolge davon ab, wie die Pilotphase in Laatzen und in Fürth anläuft. Weitere Standorte seien aber bereits in Prüfung.

In Fürth hatte Subway bis vor einigen Jahren einen Standort in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Das Gebäude ist heute Teil der Neuen Mitte. Die aus den USA stammende Sandwich-Kette hat weltweit rund 45.000 Restaurants, in Deutschland sind es mehr als 650. Betrieben werden die Geschäfte von Franchise-Nehmern, das heißt, in Lizenz von selbstständigen Unternehmern.