Rückkehr zum G9: Mehr Fürther Klassenzimmer nötig

G8–Kritiker Joachim Mensdorf freut die Abkehr vom G8, Stadt Fürth plant bei Schul-Sanierungen weitere Räume ein - vor 25 Minuten

FÜRTH - Was sich viele Eltern, Lehrer und Schüler gewünscht hatten, ist nun eingetreten: In Bayern kehrt das neunstufige Gymnasium (G9) zurück. Doch dies erfordert nicht nur neue Lehrpläne und Umstrukturierungen. Auch mehr Platz an den Gymnasien wird nötig sein.

„Überfällig“: Die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium bedeutet, dass die Schulen auch mehr Räume benötigen. Foto: Foto: Armin Weigel/dpa



Als Joachim Mensdorf am Mittwochabend mit ehemaligen Kollegen beisammen saß, gab es für den pensionierten Schulleiter des Langenzenner Gymnasiums und seine Runde zwei Themen. Zum einen die Beerdigung des Alt-Bürgermeisters Manfred Fischer aus Langenzenn, der einst den Aufbau des Gymnasiums am Ort vorantrieb. Zum anderen die Nachricht, auf die sie so lange gewartet hatten: In Bayern kommt das G9 zurück.

Ein ziemliches Wechselbad der Gefühle also für Mensdorf, der sich, trotz der Trauer um Fischer, sehr gefreut hat über die Nachricht aus München. "Es ist eine tolle Entwicklung, dass das G8 nun abgeschafft wird", sagt Mensdorf, selbst ein großer Kritiker des verkürzten Wegs zum Abitur. Als damaliger Schulleiter verurteilte er die Entscheidung derart harsch, dass er 2004 sogar bei Kultusministerin Monika Hohlmeier antreten und Rechenschaft ablegen musste. Umso größer ist seine Freude, dass das G8 bereits im Schuljahr 2018/19 der Vergangenheit angehören soll.

Dass dieser Zeitpunkt zu früh gewählt sein könnte, um ein wirklich durchdachtes Konzept an der Hand zu haben, glaubt Mensdorf, der seit 2007 im Ruhestand ist, indes nicht. "Ich bin mir sicher, dass das Kultusministerium einen alternativen Plan für die Rückkehr zum G9 schon lange in der Schublade hatte."

Er sieht aber auch den einen oder anderen "Teufel im Detail." Etwa bei den Schülern, die das Gymnasium weiterhin in acht Jahren durchlaufen wollen, was in den neuen Plänen so vorgesehen ist. Sie sollen in der neunten und zehnten Klasse Intensivierungsstunden erhalten und die elfte Klasse überspringen. Ein Plan, der laut Mensdorf Risiken birgt. "Da muss man aufpassen, dass die elfte Klasse nicht in den Ruf gerät, überflüssig zu sein", mahnt er. Die Weichen für einen verkürzten Weg zum Abitur sähe der ehemalige Schulleiter lieber bereits in der Mittelstufe gestellt.

Über die Rückkehr zum G9 zeigte sich auch Markus Braun erfreut. "Überfällig" sei die Entscheidung gewesen, sagt der Schulreferent und hat dabei nicht nur die Schüler im Blick, sondern auch die Gebäude, in denen diese künftig lernen sollen. Konkret geht es ihm um das Helene-Lange-Gymnasium (HLG) und das Heinrich-Schliemann-Gymnasium (HSG). Bei beiden steht in den kommenden Jahren eine Sanierung an, im Falle des HSG könnte es sogar einen Neubau geben. Der Schwenk zurück zum G9 bedeutet für die Schulen: Mehr Räume müssen her, schließlich muss künftig eine Jahrgangsstufe mehr Platz in den Gebäuden finden.

"Es hatte sich abgezeichnet"

Bereits vor einigen Wochen habe man sich mit dem Bau- und Schulverwaltungsamt intern darauf geeinigt, bei den Planungen für beide Schulen vom G9 auszugehen. "Es hatte sich abgezeichnet, dass es wieder eingeführt wird", erklärt Braun, der Verzögerungen verhindern wollte.

Je nach Größe der Gymnasien würden zusätzliche Klassenzimmer gebraucht, erklärt Braun. Abhängig sei das davon, wie viele Klassen es pro Jahrgangsstufe gibt. An kleineren Schulen brauche man für die Schüler dreier Klassen demnach drei weitere Räume, an größeren Schulen könnten es bis zu sieben sein. Abwägen müsse man außerdem, ob noch mehr Fachräume nötig seien, in denen Musik oder Kunst unterrichtet wird.

Was die Finanzierung dieser zusätzlichen Maßnahmen angeht, stellt sich Braun jetzt schon auf "komplizierte Verhandlungen" ein. Zwar sollen die Kommunen die Mehrkosten erstattet bekommen, die durch das G9 entstehen. Braun glaubt jedoch, dass es schwierig zu ermitteln sein wird, welcher gestiegene Platzbedarf dem G9 und welcher dem Zuwachs in der Stadt geschuldet ist.

Indes, etwas Zeit bleibt noch, bis die Bauarbeiten starten. Für die Sanierung des Helene-Lange-Gymnasiums läuft derzeit die Ausschreibung für ein Architekturbüro; Baubeginn ist wohl im Schuljahr 2018/19. Beim Heinrich-Schliemann-Gymnasium muss erst noch geklärt werden, ob die alte Schule saniert oder unweit des jetzigen Standorts neu errichtet wird. Ein Architektenwettbewerb soll Pläne für den Neubau hervorbringen; gegen Ende des Jahres wird der Stadtrat über die Entwürfe abstimmen.

