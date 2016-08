Runterra 2016: Das nordbayern-Team im Check

Team hatte sich beworben - Sechs Starter wurden von der Losfee gezogen - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Sie wollen Spaß haben und mit ein wenig Glück aufs Treppchen: Das nordbayern-Team wurde von einer Losfee gezogen und zeigt im Training, dass mit ihnen am 17. September fest zu rechnen ist.

Das nordbayern-Team hat sich für den Runterra-Lauf 2016 einiges vorgenommen: Fest entschlossen wollen sich die sechs Starter unter 2000 Teilnehmern durchsetzen und glänzen. Training ist jedenfalls (fast) alles und so zeigt das Team schon jetzt, dass mit ihm am 17. September fest zu rechnen ist.

In gut vier Wochen ist es wieder so weit: Am 17. September treffen sich rund 2000 harte Männer und Frauen zum Runterra, einem der größten Extrem-Hindernis-Läufen in der Region.