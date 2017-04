Saftig, käsig, lecker: Burgerheart eröffnet in Fürth

Schickes Ambiente, leckere Pommes, saftige Burger - vor 25 Minuten

FÜRTH - Das Warten auf "Triple Cheese", "Matterhorn" und "Mädchenburger" hat ein Ende: Burgerheart eröffnete am Samstag seinen mit viel Liebe fürs Detail gestalteten Laden in der Friedrichstraße.

Seit 19 Uhr ist das Burgerheart geöffnet. Und natürlich kommen auch Vegetarier voll auf ihre Kosten. Wir haben schon mal beim Probelauf für geladene Gäste vorbeigeschaut und können soviel schon verraten: Es wird lecker!

Bilderstrecke zum Thema

Die Restaurantkette Burgerheart hat nun auch in Fürth eröffnet. Der schicke Laden in der Friedrichstraße lädt mit seinem denkmalgeschützten Ambiente alle Burgerfans zum Verweilen ein. Demnächst wird dann auch der Biergarten geöffnet sein. Wir durften vorab schon mal einen Blick in den Laden werfen. Fazit: Hmmm... lecker!