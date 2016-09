Samenpflücker stürzt in Zirndorf 30 Meter in die Tiefe

Mann verlor bei Waldarbeiten den Halt und krachte auf Boden - vor 9 Minuten

ZIRNDORF - Er krachte aus 30 Metern Höhe auf den Waldboden: Ein sogenannter Samenpflücker ist in der Nähe der Alten Veste in Zirndorf von einem Baum gestürzt. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 17 Uhr verlor der Mann im Waldgebiet um die Alte Veste in Zirndorf herum in etwa 30 Metern Höhe den Halt. Er ist ein sogenannter Samen- oder Zapfenpflücker - ein durchaus risikobehafteter Job. Die Forst-Experten ernten aus teilweise Dutzenden Metern Höhe Samen von Bäumen, um sie für die Saat der nachfolgenden Generation zu verwenden.

Der Mann, der mit mehreren Kollegen durch das Gebiet an der Alten Veste streifte, musste mit einer Trage geborgen werden. Dafür rückte auch die Zirndorfer Feuerwehr an. Warum der Mann stürzte, ist derzeit noch unklar.

tl