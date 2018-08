Ein Großbrand fordert derzeit die Fürther und die Nürnberger Feuerwehr: In einer Entsorungsfirma im Westen der Kleeblatt-Stadt fing ein größerer Haufen Plastik Feuer. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Unfall forderte am Samstagnachmittag in Fürth zwei Verletzte. Ein Golf stieß in der Nähe der Alten Veste mit einem Transporter zusammen, beide Autos wurden beschädigt.