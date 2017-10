Schadstoffmobil ist unterwegs

Am Samstag steht der Wagen an drei Stellen bereit - vor 6 Stunden

FÜRTH - Wer Schadstoffe und Elektrokleingeräte entsorgen will, kann das an diesem Samstag bequem tun: Das Schadstoffmobil ist unterwegs.

Der mobile Service ergänzt die Schadstoffannahme am Recyclinghof (Bild). © Foto: Pfrogner



Es ist die zweite Sammlung in der neuen Form: Bis Ende 2016 hatte die Kleeblattstadt den Spezialtransporter der Stadt Erlangen mitbenutzt, der jetzt aber nicht mehr zur Verfügung steht. Die Tour des Schadstoffmobils in Fürth ist daher kleiner geworden – der Aufwand und die Kosten für die Stadt aber sind nicht gering. Die Grünen hoffen daher, dass der Service von möglichst vielen Menschen genutzt wird.

Wie schon im Frühjahr steht das Mobil auch morgen an drei Standorten bereit: in der Innenstadt (Parkplatz Uferstraße an der Stadthalle) von 8 bis 10 Uhr, in der Südstadt (Frauenstraße/St. Heinrich) von 11 bis 13 Uhr und auf der Hardhöhe (Gaußstraße) von 14 bis 16 Uhr. Das mobile Angebot am Samstag ergänzt den Recyclinghof Atzenhof, der ganzjährig nur montags bis freitags Schadstoffe annimmt.

Abgegeben werden können unter anderem Autopflegemittel (Ölfilter, Kühlflüssigkeiten, Frostschutzmittel, ölverschmutzte Putzlappen. . .), Pflanzendünger und -schutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Desinfektionsmittel, Fleckentferner, Imprägniermittel, Kleber, Leuchtstoffröhren (maximal zehn Stück), Energiesparlampen, Möbelpolituren, quecksilberhaltige Schalter und Thermometer, Spraydosen (mit Inhalt), Farbverdünner, Lacke, Säuren, Lösungsmittel (Benzin, Aceton usw.), Pinselreiniger. . . Altmedikamente und Wandfarbe dagegen gehören in die Restmülltonne. Angenommen werden auch Elektrokleingeräte. Pro Anlieferung können 20 Liter oder 15 Kilogramm abgegeben werden.

Claudia Ziob