Schau porträtiert Flüchtlingshelfer

Wanderausstellung gastiert ab 12. September in der Neuen Mitte - vor 0 Minuten

FÜRTH - 15 Helfer, 15 Geschichten: Die Wanderausstellung „Fluchthelfer – Freiwilliges Engagement für Flüchtlinge in der Metropolregion Nürnberg“ kommt nach Fürth.

Eine Helferin sortiert Schuhe in der Kleiderkammer für Flüchtlinge im Fürther Höffner-Haus. Foto: Michael Müller



Die Schau ist ab dem 12. September in der Neuen Mitte zu sehen und porträtiert – stellvertretend für viele Tausende – 15 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Metropolregion. In der Einladung heißt es: „Die bewusst provokant ,Fluchthelfer’ genannten Ehrenamtlichen engagieren sich ideenreich und mit viel Empathie für die Menschen, die von Hunger, Krieg und Tod aus ihrer Heimat vertrieben wurden, und unterstützen sie, sich in unser Gemeinwesen zu integrieren.“

OB Thomas Jung und Sozialreferentin Elisabeth Reichert werden die Ausstellung am 12. September, 19 Uhr, in der Spardabank-Filiale eröffnen. Jürgen Kluth, der für Fürth porträtierte „Fluchthelfer“, berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit Asylsuchenden. Die Ausstellung ist vom 12. bis 23. September in der Neuen Mitte Fürth in der Filiale der Spardabank und in der Innenstadtbibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung, Friedrichstraße 6a, zu sehen.

fn