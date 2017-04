"Scheine für Vereine": Fürth hofft auf Geldregen

FÜRTH - Für die United Kiltrunners hat sich die Teilnahme an der Antenne-Bayern-Aktion "Scheine für Vereine" schon gelohnt: Sie wurden im Radio gezogen. Viele andere Fürther Vereine hoffen noch auf einen Geldregen - und auf viele Stimmen beim Online-Voting.

Hingucker: Die United Kiltrunners - hier Udo Schick (links) und einige andere Mitglieder beim Kärwalauf - hoffen auf noch mehr "Scheine für Vereine" von Antenne Bayern. © Hans-Joachim Winckler



Gut aufgepasst hat der Verein am Mittwochmorgen: Nachdem Moderator Wolfgang Leikermoser um kurz nach 7 Uhr den Vereins in der Radio-Sendung gezogen hatte, griff Udo Schick rasch zum Telefon und schnappte sich die 1000 Euro.

Das Geld wollen die Kiltrunners nicht auf die hohe Kante legen, sondern in eine zweite Rikscha investieren: "Helfen ist geiler als geizen" ist das Motto des Vereins, der mit seiner bisherigen Rikscha Senioren kostenlos auf Touren in den Fürther Stadtpark und Wiesengrund mitnimmt. Die Ausflüge sind etwa 20 Kilometer lang, etwa 160 Bewohner aus Fürther Seniorenheimen wurden 2016 chauffiert und insgesamt 1200 Kilometer zurückgelegt. Mit der zweiten Rikscha will man das bald verdoppeln.

Zudem unterstützen die Kiltrunners Patenkinder über die Organisation "World Vision". Die Mitglieder sind mit ihren Schottenröcken oft Hingucker bei Benefiz-Veranstaltungen: Vorbild ist der Schotte John McGurk, der in Deutschland bei Spendenläufen im Schottenrock an den Start geht. Was die Kiltrunners eigentlich unter den Röcken tragen, wollte Leikermoser wissen: "Traditionell wird drunter nichts angezogen, aber in unserem Alter wird’s untenrum schnell zu kalt. Also ja, wir tragen was drunter", verrriet Udo Schick.

Bei der Antenne-Bayern-Aktion "Scheine für Vereine" können Vereine aus ganz Bayern mitmachen und auf eine Finanzspritze hoffen. Wer in der Sendung gezogen wird und daraufhin anruft, bekommt 1000 Euro. Etliche Fürther Vereine haben sich angemeldet - und hoffen wie die Kiltrunners sogar auf einen noch größeren Geldregen: Wer es im Online-Voting unter die Top 100 schafft, hat die Chance, 10.000 Euro zu gewinnen.

Vom Mütterzentrum bis zu den Kärwaburschen

Die United Kiltrunners sind aktuell schon unter den beliebtesten 100. Die besten Chancen unter den weiteren Fürther Vereinen, es noch in den erlesenen Kreis zu schaffen, haben derzeit die Freiwillige Feuerwehr Fürth, die aktuell auf Platz 192 liegt, und das Kinderhaus Bunte Klexe (212).

Außerdem kann man für folgende Fürther Vereine abstimmen (die Reihenfolge ist beliebig und spiegelt nicht die Platzierung wider, die sich immer wieder ändern kann): Freunde des Hockeysports in Fürth, Fischereiverein Fürth, Streunerhilfe Ungarn, Kampfsportgemeinschaft 04, Kärwaburschen Atzenhof, Kinderhort Moggerla, Tennisfreunde Grün-Weiß Fürth, Frankenkonvoi, Engelein (Förderverein für krebskranke Menschen - Krebsforschung und Behandlung), Förderverein der Farrnbachschule, FV Kleeblatt 99, Philippine Culture Club, Turn- und Sportverein 1957 Sack, TSV 1895 Burgfarrnbach, Junioren-Fördergemeinschaft Nördlicher Landkreis Fürth, DJK Concordia Fürth 1920, Stadelner Kärwaverein, Kampfkunstkreis, Fürther Eisenbahnclub, Förderverein Vision for the World, Mütterzentrum, Tanzsportgemeinschaft Fürth, Kynologischer Verein (Erziehung und Ausbildung von Hunden aller Rassen), ASV Fürth Kunstrasenförderverein, Spezialistenbräu Burgfarrnbach, ASV Vach, Modellflugfreunde Emskirchen, Rebekka-Loge Ratio et Humanitas, MTV Stadeln, Förderverein MTV Stadeln Handball, Große Carnevalsgesellschaft "Fürther Kleeblatt" 1912, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth, SG Nürnberg-Fürth, Heimat- und Volkstrachtenverein Stadeln.

Abstimmen kann man unter www.antenne.de

