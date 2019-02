Schlägerei nach dem Derby: Prozess wird fortgesetzt

Weitere Zeugen sind geladen - Angeklagt sind ein 22- und ein 25-Jähriger - vor 3 Stunden

FÜRTH - Im Prozess um eine Schlägerei nach dem Frankenderby im März 2018 müssen weitere Zeugen gehört werden. Den beiden Angeklagten (22 und 25 Jahre) werden Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Einer der beiden soll am Abend nach dem Derbysieg des Kleeblatts in der Nähe der Fürther Freiheit und der Diskothek "Frieda" zusammen mit anderen zunächst einen Mann attackiert haben, der einen Fanschal des 1. FC Nürnberg trug. Anschließend sollen die Angeklagten auf Augenzeugen losgegangen sein.

Vor dem Schöffengericht geht es nun um die Frage, ob den jungen Männern die Beteiligung an der Schlägerei nachgewiesen werden kann. Am Mittwoch wurden mehrere Zeugen gehört, darunter Polizeibeamte, die an dem Tag Dienst hatten. Ein gegen eine Schöffin gerichteten Befangenheitsantrag der Verteidigung wurde zurückgewiesen, wie Walter Groß, Direktor des Fürther Amtsgerichts, sagt.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 20. Februar, fortgesetzt. Mindestens zwei weitere Zeugen sind geladen. Zum Prozessauftakt am Montag hatte ein Angeklagter seine Beteiligung bestritten, der andere schwieg.

czi