Schloss-Soireen: Pfeifer, Streicher, Vibraphone

Burgfarrnbacher Kammermusik-Saison 17/18: Nikolaus Habjan spitzt die Lippen in einem Zusatzkonzert

FÜRTH - Kammermusik in Besetzungen jenseits der Norm: in Burgfarrnbach seit eh und je ein Straßenfeger. Auch für die Ende September startende "Soiree im Schloss"-Saison 2017/18 sind die Tickets so rar wie heiß begehrt. Für ein besonders pfiffiges Konzert läuft der Vorverkauf ab sofort.

Völlig losgelöst: Nikolaus Habjan und Pianist Daniel Nguyen bei den Bregenzer Festspielen 2016. © Foto: Anja Köhler



Was läuft da zwischen den Fürthern und Nikolaus Habjan? Ist es mehr als nur ein Flirt? Das österreichische Multitalent, in seiner Heimat ein Shooting-Star, bescherte dem Figurentheater-Festival mit dem Gastspiel seines Ensembles "Next Liberty" im Mai einen grandiosen "Faust" im Stadttheater. Aber nicht nur Puppenspieler und Regisseur — sein "Oberon" an der Bayerischen Staatsoper hatte im Juli Premiere — ist der demnächst 30-jährige Grazer, sondern auch Kunstpfeifer. Dass er diese seltene Passion mit Hingabe pflegt, ohne die Nervenkostüme seiner Zuhörer zu durchlöchern, bewies Habjan schon 2016 mit unfassbar einfallsreichen Opernmelodien-Arrangements — bei einer Burgfarrnbacher Schloss-Soiree.

"Ich wollte ihn unbedingt wieder zu uns holen", bekennt Claudia Floritz, Leiterin des Fürther Kulturamtes, unter dessen Fittichen die Reihe im (akustisch keineswegs einfachen) Festsaal läuft. Nun gibt es prompt ein Wiederhören mit dem Programm "Ich pfeife auf die Oper"; zum Saisonstart am 30. September gibt sich Habjan, von Daniel Nguyen am Klavier begleitet, abermals die Ehre. Ein Samstagabend wie immer, 20 Uhr wie immer und fast ausverkauft wie immer, denn ein sehr großer Teil der knapp 100 Sitzplätze ist fest in Abonnentenhänden.

"Schön für uns, aber schlecht für spontane Konzertgänger", so Floritz. Drum winkt erstmals in der rund vier Jahrzehnte alten Soireen-Geschichte eine Zugabe. Am 1. Oktober um 11 Uhr bittet Habjan zur Matinee und pfeift sich zum zweiten Mal eins. Für dieses Konzert läuft ab sofort der Vorverkauf. Karten gibt es im Kulturamt (Königsplatz 2, Tel. 9 74 16 81)

Der Rest ist tatsächlich schon jetzt ein Restkarten-Fall. Am 28. Oktober erklingt das Programm "A la française!" des auf Barockinstrumente spezialisierten Bremer Duos in RE alias Anja Engelberg (Viola da gamba) und PÝemek Hájek (Theorbe, Barockgitarre, Barocklaute) mit Werken aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV, dessen Hof musikalischen in der ersten Liga spielte..

Ein vorweihnachtliches Geschenk bringen die Bamberger Streichquartett und Günther Forstmaier am 25. November mit: Der Soloklarinettist der Bamberger Symphoniker ergänzt das Streichquartett mit zwei der schönsten Klarinettenquintette, Mozarts "Stadlerquintett" und Brahms’ h-moll-Klarinettenquintett.

"Da capo al fine – Mit bekannten Opern- und Operettenmelodien ins neue Jahr" geleiten Cornelia Götz und Pianistin Tatjana Shapiro die Fürther Richtung Jahreswechsel. Reservierungen für die Silvestersoiree mit der weltweit gefragten Sopranistin, die eine Zeitlang in Veitsbronn lebte, sind ab 27. November beim Kulturamt möglich. Wegen der erfahrungsgemäß großen Nachfrage gibt es auch heuer zwei Konzerte, um 17 und 19.30 Uhr.

Fast ein Heimspiel hat am 27. Januar das Apollon Musagète Quartett, dessen Primgeiger Pawel Zalejski in Fürth lebt. Es präsentiert Raritäten von Mozart und Grieg. Vivi Vassileva aus Hof interpretiert am 24. Februar auf Marimba- und Vibraphon sowie anderen Percussions-Instrumenten Werke zeitgenössischer Komponisten und von Johann Sebastian Bach.

Das 2012 gegründete oberbayerische Acelga Quintett gibt am 24. März mit den Klangfarben seiner Holzblasinstrumente Werken von Mozart und Françaix ein wärmendes Feuer. Die Saison endet mit dem Essener Ensemble Più. Das Streichtrio mit Oboe widmet sich am 28. April Werken des 18. und frühen 19. Jahrhunderts.

ZWer mit dabei sein will, kann Karten jeweils am ersten Montag nach dem vorherigen Konzert beim Kulturamt Fürth telefonisch (9 74 16 81) bestellen. Alle Soireen beginnen, außer an Silvester, um 20 Uhr.

MATTHIAS BOLL