Schnapsideen-Sammler: Schamberger bei den FN

Der bissige Glossen-Fachmann hatte die Lacher auf seiner Seite - vor 1 Stunde

Wie gut, dass diese Veranstaltung am 7. Februar wiederholt wird. Denn lange nicht alle Interessenten bekamen bei der Lesung von Klaus Schamberger in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten eine Karte. Als Buch kann man die besten seiner 200 "Umg’schaut"-Glossen aus der Nürnberger Zeitung (NZ) schon jetzt nachlesen.

Auch in Fürth hat sich Klaus Schamberger gründlich umg’schaut: Das LEZ etwa erinnert ihn stark an einen Backsteinkäse. © Foto: Roland Huber



Auch in Fürth hat sich Klaus Schamberger gründlich umg’schaut: Das LEZ etwa erinnert ihn stark an einen Backsteinkäse. Foto: Foto: Roland Huber



NZ-Chefredakteur André Fischer wollte es eingangs von dem altgedienten Kolumnisten genau wissen: Welches Thema ist in der Montagszeitung eine Glosse wert? Na gut, es sollte sich im Raum Nürnberg-Fürth abspielen, es sollte den Autor interessieren – und den Leser natürlich auch. "So eitel bin ich schon, dass ich gern gelesen werden möchte."

Schambergers Glück ist, dass entlang der Pegnitz laufend genug passiert, worüber man sich aufregen, amüsieren oder wundern kann: Die Versuche der Nürnberger Stadtverwaltung, mit hässlichen Gartenstühlen den Hauptmarkt noch schöner zu machen. Die Idee der Bahn, für überfüllte S-Bahnen Platzkarten zu verkaufen. Oder ganz einfach der Überschwang des fränkischen Faschings, ein echter Brüller.

Fünf Ampel-Griffe

Oder die Schnapsidee der Nürnberger Bauverwaltung, testhalber an fünf Ampeln in der Stadt Haltegriffe für Radler anzubringen. Der normale Zeitungsleser nimmt sowas einfach kopfschüttelnd zur Kenntnis und vergisst es. Schamberger entwickelt aus dem Vorschlag ein ganzes Panoptikum an Bildern. Weil ja fünf Griffe für 500 000 Einwohner beziehungsweise 5000 Ampeln "er weng weng" sind, schlägt er den Einsatz von Polizisten als Schiedsrichter bei Rangeleien um den Griff vor. Schließlich sollten Schlägereien an den Ampeln ja vermieden werden. Und noch besser: Jeder Radler hat seinen eigenen Haltegriff dabei, den er – dank eines starken Magneten – dann an der Ampel andockt.

Aber, keine Angst, liebe Fürtherinnen und Fürther, auch in der Kleeblattstadt hat sich der "Spezi" umg’schaut. Und dabei ist ihm der schwer zu übersehende "Ludwig-Erhard-Gedächtnisbunker" aufgefallen. Ist diese Villa Größenwahn, so fragt er, die "Dokumentation einer sehr selten vorkommenden Albtraumversteinerung" oder doch "ein Mahnmal für den unbemannten Backsteinkäs"? Und weil jetzt das eher filigrane Neorenaissance-Rathaus nicht mehr zum drangepappten Erhard-Zentrum "in seiner braadoorscherdn Kubikmetrigkeit" passt, sollte man halt das Rathaus abreißen. Denn, so Schambergers architektonische Binsenweisheit: Nicht das neue Gebäude soll sich "den bereits bestehenden baulich ein bisschen annähern, sondern genau umgekehrt."

Überwiegend war der Kolumnist bei der adventlichen Lesung in der FN-Geschäftsstelle aber milde gestimmt. Die scharfen Spitzen auf die Lokalpolitik versüßte er mit zahlreichen Texten über vorweihnachtlichen Einkaufswahn, Christkindlesmarkt-Kitsch und Gänsebraten-Zubereitung. Da fanden sich dann die Zuhörer ein bisschen selbst auf die Schippe genommen, liebevoll und mit viel fränkischem Sprachwitz.

Für die Zusatzveranstaltung (7. Februar, 19.30 Uhr) gibt es noch Karten in der FN-Geschäftsstelle (Schwabacher Straße 106, Tel. 2 16 27 77). Im FN-Zeitungsshop ist das Buch "Umg’schaut" zum ZAC-Preis von 7,50 Euro erhältlich.

WALTER GRZESIEK