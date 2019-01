Schneechaos: Fürther Feuerwehren helfen in Südbayern

Einheiten aus der Stadt und dem Landkreis sind ab Montagfrüh in Berchtesgaden im Einsatz - vor 46 Minuten

FÜRTH/BERCHTESGADEN - Am Freitag hatten sich bereits hiesige Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks auf den Weg ins bedrohlich verschneite südliche Bayern gemacht, am Sonntag ereilte der Hilferuf auch die Feuerwehr: 120 Männer und Frauen in 25 Fahrzeugen aus Stadt und Landkreis Fürth brechen nach Berchtesgaden auf, um dort beim Räumen zu helfen.

Bundeswehrsoldaten helfen bereits seit Tagen beim Freischippen der bedrohlich überladenen Dächer im Berchtesgadener Land, jetzt sollen auch Feuerwehrleute aus Fürth und dem Landkreis eingreifen. © Matthias Balk/dpa



Um zwei Uhr in der Nacht zum Montag sammeln sie sich auf dem Selgros-Parkplatz bei Poppenreuth, um die Fahrt nach Berchtesgaden anzutreten, wo die Schneemassen bekanntlich für eine besonders prekäre Lage sorgen. Um 8 Uhr am Morgen werden sie am Feuerwehrgerätehaus der oberbayerischen Stadt erwartet.

Für Christian Gußner, den Chef der Fürther Berufsfeuerwehr, und seine Mitarbeiter, bedeutete das den Sonntag über zunächst: Telefonieren, sehr viel telefonieren. Denn weil die berufsmäßigen Feuerwehrleute nicht mal eben in größerer Zahl abkömmlich sind, mussten in Fürth und den Gemeinden des Landkreises vorwiegend Ehrenamtliche aus den Freiwilligen Feuerwehren rekrutiert werden.

Auch das ist freilich alles andere als einfach — denn die Helfer werden volle drei Tage lang an ihren Arbeitsplätzen fehlen. Kulante Arbeitgeber sind da gefragt.

Für Montag, Dienstag und Mittwoch hat die für die Organisation zuständige Regierung von Mittelfranken ein 120 Köpfe starkes, sogenanntes Hilfeleistungskontigent aus Fürth mit 25 Fahrzeugen angefordert. Rund 70 der Männer und Frauen stellt Fürth selbst, der Rest kommt aus dem Landkreis.

Ihre Aufgabe: die heillos überforderten Kräfte im Alpengebiet beim Freischippen der zunehmend einsturzgefährdeten Dächer zu unterstützen. Wichtigster Ausrüstungsgegenstand für die Helfer: Schneeschaufeln, von denen Gußners Männer im Lauf des Sonntags auf die Schnelle noch 40 Exemplare organisierten.

Darüber hinaus mussten rasch Feldbetten und Schlafsäcke in ausreichender Zahl aus den Depots herbeigeschafft und verladen werden. Ein beschaulicher Sonntag sieht anders aus.

Nicht besser erging es den Kollegen in den Nachbarstädten: Bereits am Sonntagmorgen waren die Feuerwehren aus Nürnberg und Erlangen mit 114 Kräften Richtung Südbayern entsendet worden. Insgesamt 114 Einsatzkräfte aus Mittelfranken hatten sich in den Morgenstunden auf die Reise gemacht.

WOLFGANG HÄNDEL