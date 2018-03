Schneefront über Fürth: Winter hat Franken im Griff

Kälte und Glätte kosteten vor allem Autofahrer viele Nerven - vor 1 Stunde

FÜRTH - Noch ist nicht viel vom Frühlingsanfang zu merken: Anstatt Blümchen und Vögelchen schickt uns eine Kaltfront Schnee und Eis. Beim Kälteeinbruch am Samstagabend hatten die Autofahrer nichts zu lachen - zum Beispiel in Fürth.

Ein erneuter Wintereinbruch vertreibt in Franken jegliche Frühlingsgefühle: So versank Fürth beispielsweise am Samstagabend im Schnee. © NEWS5 / Oßwald



Bis auf fast -5 Grad sanken in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Temperaturen in Franken - so auch in Fürth. Dies beeinflusste vor allem den Straßenverkehr, denn teils heftige Schneefälle sorgten für Glätte auf den Straßen.

Glücklicherweise gab es kaum Autounfälle, die durch die Kältefront verursacht wurden. Die Verkehrsteilnehmer fuhren achtsam und vorausschauend. Nähe Kalchreuth krachte es trotzdem - es ist auch weiterhin Vorsicht geboten.

Bis zum Wochenende beschert die Kaltfront den fränkischen Regionen und Städten voraussichtlich noch winterliche Temperaturen und Straßenverhältnisse. Ab wann wieder mit Sonnenschein zu rechnen ist, verrät der Wetterdienst von nordbayern.de.

Bilderstrecke zum Thema Schneetreiben über Fürth: Der Winter in Franken ist zurück Nicht nur das Fürther Rathaus war in dichte Schneeflocken gehüllt: In der Nacht zum Sonntag kehrte der Winter in Franken zurück. Bei bis zu -5 Grad bibberten Fußgänger und Fahrradfahrer. Auch im Straßenverkehr machte sich das Schneetreiben bemerkbar: Glätte und erschwerte Sichtverhältnisse trieben die Autofahrer zur erhöhten Vorsicht an.



mch