Am bisher wärmsten Sonntag des Jahres lockten gleich zwei Veranstaltungen zum Bummeln in der Fürther Innenstadt: Der Frühlingsmarkt auf der Fürther Freiheit traf auf einen verkaufsoffenen Sonntag. Die einen genossen dabei die Fahrgeschäfte, andere trafen bei Shoppen auf Schaufensterpuppen aus Fleisch und Blut.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagmorgen ein Kleinlastwagen in der Weiherhofer Hauptstraße in Zirndorf in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderte so Schlimmeres.