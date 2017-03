Schnelle Datenautobahn führt nach Rehdorf

320 Haushalte werden damit versorgt - vor 1 Stunde

REHDORF - Rund acht Kilometer Glasfaserkabel haben die Techniker der Steiner Firma Nipler in den vergangenen Wochen verlegt, um 320 Haushalte im Oberasbacher Stadtteil Rehdorf künftig mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen.

Zweiter Bürgermeister Norbert Schikora (Mitte) freut sich über die schnelle Datenautobahn in Rehdorf. © Thomas Scherer



Zweiter Bürgermeister Norbert Schikora (Mitte) freut sich über die schnelle Datenautobahn in Rehdorf. Foto: Thomas Scherer



Dabei wurde der Kabelstrang teilweise im klassischen Tiefbau, teilweise in bereits bestehenden Leerrohren, zum Verteilerkasten „Am Kreuzbach“ gezogen. Von dort aus verbinden im Laufe der nächsten Monate Telekom-Spezialisten das Glasfasernetz mit den vorhandenen Kupferleitungen, die zu den einzelnen Hausanschlüssen führen. Dann sollen alle Oberasbacher den DSL-Standard von bis zu 50 Mbit haben. „Schnelle digitale Infrastruktur ist eine zwingende Voraussetzung für zukünftiges Leben und Arbeiten in unserer Stadt“, sagte 2. Bürgermeister Norbert Schikora. In einer weiteren Ausbaustufe sollen in den nächsten Jahren noch höhere Geschwindigkeiten möglich sein.

Thomas Scherer