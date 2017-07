Schnelle Lösung für Steins Sportler nötig

STEIN - Nach der Sommersaison werden die Steiner Vereine den Sportplatz am Gymnasium nicht mehr nutzen können. Grund sind die anstehenden Sanierungsarbeiten an der Landkreis-Schule. Angesichts der sowieso schon angespannten Lage hinsichtlich der Sportstätten in der Stadt Stein soll nun auf Antrag der Steiner Bürger-Gemeinschaft (SBG) nach einer schnellen Lösung gesucht werden.

Wird umfunktioniert: Auf dem Rasenplatz des Gymnasiums Stein kann während der Schulsanierung kein Sport stattfinden. In Containern soll dann hier unterrichtet werden. © Foto: Pfrogner



Mindestens fünf Jahre wird der Rasenplatz, der zum Gymnasium gehört, belegt sein. Dort werden Container aufgestellt, die während der Sanierung einigen Klassen als Ausweichquartier dienen sollen. Nach Abschluss der Arbeiten – voraussichtlich Ende 2020 – muss das Spielfeld neu angelegt werden. Bis es genutzt werden kann, werden zwei weitere Jahre vergehen.

SBG-Fraktionssprecher Lothar Kirsch wies in der jüngsten Stadtratssitzung darauf hin, dass die Hartplätze des STV Deutenbach und FC Stein ebenfalls in einem "desolaten Zustand" seien. Selbst wenn sie während der Sommerpause saniert würden, verspreche man sich davon keine völlige Abhilfe. Denn die Plätze müssten hernach mehr Trainingsstunden als üblich aushalten, viele Mannschaften würden sie stärker strapazieren. Das Gelände, das der STV Deutenbach nutzt, wird auch stärker belastet, denn dort geht während der Gymnasiumssanierung auch der Schulsport über die Bühne.

Die SBG schlägt deshalb vor, die beiden Hartplätze der Sportanlagen Weihersberg und Waldsportplatz möglichst rasch zu sanieren, um sie für den Trainingsbetrieb nutzbar zu machen, möglichst mit Rollrasen. Da das allein nicht reicht, soll außerdem geprüft werden, ob ein Kleinspielfeld am Weihersberg auf dem städtischen Gelände angelegt werden kann.

Welcher Ausschuss?

Kirsch drückt aufs Tempo: "In acht bis neun Wochen kann so ein Spielfeld entstehen." Auf die Suche nach einer Lösung soll nun der Steiner Bauausschuss gehen. Sportreferent Bernd Segeberger (SPD) regte an, das Thema auch im Sportausschuss zu behandeln.

Bürgermeister Kurt Krömer hielt dagegen den Bauausschuss für sinnvoller, denn der könne einen Beschluss fällen, der Sportausschuss hingegen nicht. Kompromiss ist nun, dass die Vertreter der Sportvereine zum Gespräch gebeten werden, um das Thema zu behandeln.

