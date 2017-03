Glück im Unglück hatten die Insassen eines voll besetzten VW Sharan am Sonntagabend. Gegen 17 Uhr wurde ihr Fahrzeug an einem Bahnübergang in Langenzenn von einer Regionalbahn gerammt. Ein Mann und ein Baby wurden dabei verletzt. Die Fahrgäste des Zuges und der Lokführer blieben unversehrt. © NEWS5 / Schmelzer

