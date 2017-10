Schon seit 30 Jahren der Fürther Kärwa treu

Verband ehrte Marktkaufleute - "Ich mach das bis ans Lebensende" - vor 1 Stunde

FÜRTH - Weil sie der Michaelis-Kirchweih schon seit Jahrzehnten die Treue halten, sind drei Marktkaufleute ausgezeichnet worden. Beim traditionellen Kirchweih-Frühschoppen des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller (BLV) gab es Blumensträuße und Präsente aus den Händen des Chefs der BLV-Bezirksstelle Fürth, Eduard Wentzl.

Für Josef Lindner (vorne von links), Wilma Beifuß und Wolfgang Tränkl gab es Blumen und ein kleines Geschenk. Foto: Hans-Joachim Winckler



Wilma Beifuß verkauft bereits seit 30 Jahren Reinigungsmittel an einem Stand in der Moststraße. Beifuß lebt in Nordrhein-Westfalen, genauer: in Dorsten, „das ist rund 500 Kilometer entfernt von Fürth“. Dennoch kommt sie immer wieder gerne in die Kleeblattstadt. Vor allem wegen vieler treuer Stammkunden, wie sie sagt. „Wegen ihnen machen wir das weiter – und zwar bis an unser Lebensende.“

Ebenfalls seit 30 Jahren ist Wolfgang Tränkl auf der Kärwa zugange. Er kommt aus Sachsen bei Ansbach und verkauft in Fürth Strickwaren in der Moststraße.

Auf ein Vierteljahrhundert Michaelis-Kirchweih blickt Josef Lindner zurück. Dem gebürtigen Tiroler, der seit langer Zeit am Schliersee daheim ist, gehört ein Stand in der Kirchenstraße, wo er Tiroler Naturprodukte, wie etwa Hirschtalg oder Murmeltierbalsam, vertreibt. Auf der Fürther Kärwa, sagt Lindner, stimme einfach alles: vom Geschäft über die Organisation bis zu den Leuten. „Ich freu’ mich jetzt schon auf das nächste Jahr.“