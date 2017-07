Schon wieder: Falschparker behindern Fürther Feuerwehr

Großaufgebot im Einsatz - Kellerbrand mit massiver Rauchentwicklung

FÜRTH - Feueralarm in der Fürther Altstadt: Am Dienstagabend hat es im Keller eines Hauses in der Pfisterstraße gebrannt. Weil die Anfahrt für die Feuerwehr durch parkende Autos versperrt war, mussten die Löschtrupps einen Umweg fahren.

Aus dem Keller eines Mehrparteienhauses in der Fürther Pfisterstraße drang am Dienstagabend starker Rauch. Foto: ToMa



Gegen 21 Uhr ging der Alarm bei der Einsatzzentrale Mittelfranken ein. Aus einem Keller in der Fürther Pfisterstraße drang starker Rauch. Offenbar brannte es im Inneren. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Allerdings versperrten parkende Autos in der Hirschenstraße den Anfahrtsweg der Einsatzkräfte, berichten Einsatzkräfte. Die Löschtrupps mussten einen Umweg fahren. Wichtige Zeit ging verloren. Erst vor kurzem hatte die Feuerwehr bei einer Testfahrt demonstriert, wie eng es wegen Falschparkern in der westlichen Innenstadt oft für sie wird, nachdem sie im Mai nicht bis vor eine brennende Wohnung fahren konnten.

Vor Ort bekam die Feuerwehr den Brand im Keller des Mehrparteienhauses schnell unter Kontrolle. Nach ersten Angaben der Einsatzzentrale Mittelfranken konnten sich die Bewohner des Hauses unverletzt ins Freie retten. Für die Anwohner besteht keine weitere Gefahr.

Aufgrund des andauernden Einsatzes sind mehrere Straßen in der Fürther Altstadt derzeit noch gesperrt.

