Schöne Bescherung: Wenn sich Radoki über Socken freut

FÜRTH - Das Christkind hat sich auch heuer nicht bei der Arbeit zusehen lassen. Die FN konnten dennoch herausfinden, wie es an Weihnachten in einigen Wohnzimmern zuging.

Was lag unter dem Baum? Wir haben nachgefragt. Foto: dpa



Weihnachten würde künftig anders werden. Darauf machte sich Marion Mehringer gefasst, als sie Anfang 2016 in den Ruhestand ging – nach 42 Jahren als „Christkind-Mama“, in denen sie die Fürther Himmelsbotinnen auf ihre Auftritte vorbereitet hatte. Einen Advent ohne Christkind hat die 64-Jährige allerdings nun doch nicht erlebt: Es gab so viel Wissen weiterzugeben, dass sie ihre Nachfolgerin heuer noch unterstützte. „Die Vorweihnachtszeit war aber schon viel ruhiger als früher, das war auch nicht unschön.“

Heiligabend feierte sie zuhause, mit engen Freunden. Auspacken konnte sie ein Buch, einen Gutschein (für noch mehr Lesestoff) und ein Parfüm, das ihr Mann ausgewählt hat. Der hatte vorab einen hilfreichen Tipp bekommen: „Ich hab gesagt, ich mag alles, was gut riecht und glitzert“, sagt Mehringer. Ihr Mann hingegen sei ein schwierigerer Fall, weil er stets meine, eigentlich nichts zu brauchen. Über zwei neue Hemden und eine Strickjacke hat er sich dann aber doch gefreut. . . Um die Geste gehe es, sagt Mehringer, „wir machen uns keine übermäßig großen Geschenke“.

Janos Radoki, Trainer der Spielvereinigung Greuther Fürth, sieht das ähnlich: „Das Entscheidende ist, dass alle zusammen sind.“ Die spielfreie Zeit verbringt Radoki zuhause in Augsburg, mit seiner Frau und den Söhnen (15 und 18). Am 24. Dezember war die Familie nachmittags in der Kirche, abends wünschten sich die Kinder Raclette, nachts ging man in die Mitternachtsmesse im Dom.

Dort waren der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und die bevorstehende Bombenentschärfung in Augsburg Themen der Predigt, und der Appell, „nicht alle Menschen über einen Kamm zu scheren“. Der schönste Moment der Messe: als die Lichter ausgingen und „Stille Nacht“ angestimmt wurde. Unterm Christbaum dann lagen für den Trainer drei Bücher, darunter der neue Thriller seines Lieblingsautors Ethan Cross. „Damit kann ich abschalten und auch Kreativität tanken“, sagt Radoki.

Zu den geliebten Traditionen gehört aber auch das Geschenk seiner Schwiegermutter: Zuverlässig überreicht sie einen Schwung schwarzer Socken. „Da meine Söhne schon so groß sind, verschwinden meine immer aus dem Schrank“, erzählt der Coach. „Die nächsten zwei Monate sind jetzt wieder gerettet.“

Für Fürths evangelischen Dekan Jörg Sichelstiel ist Heiligabend ein herausfordernder Tag, denn erst ruft die Arbeit. Um 17 Uhr begann sein Gottesdienst in St. Michael: „Das ist eine besondere Anspannung, die Kirche ist so voll wie sonst nie, und die Leute haben höhere Erwartungen.“

Danach steht auch für Sichelstiel die Familie im Mittelpunkt: Es wird gegessen, gesungen und beschert: „Wir nehmen uns Zeit dafür. Bei uns holt einer ein Geschenk unterm Baum hervor, überreicht es und alle schauen zu, während es ausgepackt wird. Und dann holt derjenige das nächste Geschenk und übergibt es.“ Besonders gefreut hat sich der Dekan diesmal über das Geschenk seines Sohnes: Er hat die Eltern einen aus drei vorbereiteten Gutscheinen ziehen lassen. Sie wählten Nummer zwei: einen Ausflug in die Fränkische Schweiz.

Ingrid Lamatsch und ihr Mann sind rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt und trotz Schmuddelwetter glücklich: Sie würde nie über Weihnachten fern von zuhause sein wollen, sagt die Vorsitzende des Stadelner Trachtenvereins, die kürzlich mit dem Sonderpreis Kultur der Stadt ausgezeichnet wurde.

Im Wintergarten der Lamatschs steht, wie jedes Jahr, der Christbaum, der zuvor schon im Vereinsheim aufgestellt war. Vor dem Transport hat Lamatsch ihn abgeschmückt und am neuen Platz dann umdekoriert. An Heiligabend macht es sich das Paar gerne auf der Couch gemütlich, blickt durch die Glasscheiben in die Dunkelheit und auf die weihnachtlichen Lichter. . . Geschenkt bekam Lamatsch heuer eine echte Überraschung: zwei Karten fürs Konzert von André Rieu in Nürnberg. „Ich war überzeugt, dass es gar keine Karten mehr gibt!“

