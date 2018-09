Schräge Vögel: So war der Poppenreuther Festzug

Besucher sahen originelle Kostüme und kreativ gestaltete Wagen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Kirchweih gehört zu den Sternstunden in Poppenreuths Jahreskreis. Dann kann das Dorf zeigen, was in ihm steckt. Auch heuer wieder haben die Poppenreuther den beliebten Regionalmarkt auf die Beine gestellt - und einen kreativen Kirchweihzug auf die Straße geschickt.

Bilderstrecke zum Thema Knackiges Gemüse und wildes Federvieh: Der Kärwa-Zug in Poppenreuth Ganz Poppenreuth stand an diesem Wochenende im Zeichen der Kärwa. Am Sonntag schlängelte sich der legendäre Kirchweih-Umzug durch den Ort. Dabei gab es knackiges Gemüse, wildes Federvieh und allerei bunte Kostüme zu bestaunen.



Aufsehen erregte am Sonntagnachmittag der große Kirchweihzug mit einer Menge aufwändig ausstaffierter Gruppen und originell dekorierter Wagen. So üppig, als hätte es heuer keine Dürre gegeben, wurde das Gemüse aus dem Knoblauchsland aufgefahren.

Und vor der Dorfscheune ließ es ein Anhänger Werners auf Easy Rider-Art kesseln – ganz ohne Qualm. Am Montag klingt die Kirchweih ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen im Festzelt aus. „Gerch und sei fränggische Blooskabelln“ geben den Ton an, bevor zur stilvollen Kärwa-Beerdigung am Abend dann Georg Pfanns fränkische Blasmusik für Stimmung sorgt.

fn