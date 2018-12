Schräge Weihnachtsfeste mit Katz´ und Gans

FÜRTH - Natürlich ist Weihnachten das Fest der Liebe, die Zeit des Jahres, in der alles wunderbar sein soll. Die Vorbereitungen waren aufwendig, die Planung ist akribisch. Und dann? Passiert nicht selten etwas völlig Unerwartetes. Die FN hörten sich um und erfuhren von bleibenden Gans-Eindrücken, verhinderten Karussell-Touren und Sternschnuppen.

Fürther berichten von ihren bizarren und bemerkenswerten Erlebnissen rund um Heiligabend. © André De Geare



Vielleicht gehört es zum Zauber der kommenden Tage, dass so viele Erinnerungen, aber auch Erwartungen damit verknüpft sind. So mancher denkt doch zum Beispiel voller Vorfreude an die Stunde der Bescherung, wenn die Tür zum Wohnzimmer geöffnet wird und... ein paar ausgelassene Katzenbabys mit sichtlicher Begeisterung in den Christbaum springen. Ein stürmisches Erlebnis, an das sich Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung erinnert.

„Vor zehn Jahren hatte unsere Katze Junge bekommen, ein paar davon waren noch im Haus“, erzählt er. Am Heiligen Abend versammelte sich die Familie vor dem Weihnachtszimmer, der OB bat Frau und Kinder hinein, „aber die Kätzchen waren schneller“. Niemand hatte damit gerechnet, dass die Fellknäuel den leuchtenden Baum als Spielzeug betrachten könnten.

„Bevor wir uns versahen, hingen alle da drin, die Tanne begann zu schaukeln, kippte und fiel mit Getöse in den Adventskranz...“ Jung lacht: „Das Schwierigste war, die Kleinen wieder einzufangen.“ Eines der Tiere ist übrigens bis heute bei der Familie geblieben. Aber: Mittlerweile geht Jungs Katze an Weihnachten demonstrativ gelangweilt am Christbaum vorbei. „Sie würdigt ihn keines Blickes“, sagt der OB.



Es muss ja nicht gleich der Baum brennen, aber bei allzu hohen Erwartungen ans Fest der Liebe kann die Wirklichkeit schon mal ernüchternd sein. © André De Geare



Ein wichtiger Schauplatz festlicher Vorbereitungen ist die Küche. Maike Müller-Klier, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Fürth, hat dort schon brenzlige Situationen gemeistert: „Die Familie stand fast vor der Tür, es sollte bald losgehen, da habe ich noch einmal nach der Gans im Ofen geschaut und mich prompt verbrannt.“ Damit aber nicht genug.

Beim Versuch, das Geflügel herauszuheben, flutschte der Braten zu allem Überfluss von den Gabeln: „Leider fiel die Gans auf den schönen, neuen Holzboden – der Fleck ist immer noch zu erkennen.“ Maike Müller-Klier lacht: „Seit damals habe ich eine Ahnung, warum man von einer dummen Gans spricht.“

Wenn es um hohe Temperaturen geht, dann hat der Job von Marco Wittmann mehr mit heißen Reifen zu tun. Der doppelte DTM-Champion aus Fürth, der 2019 wieder zum Kader von BMW gehört, genießt an den Festtagen etwas, das in seinem Metier als Ausnahme gelten darf: „Es ist die vielleicht einzige Zeit im Jahr, in der wir als Rennfahrer einmal ein bisschen zur Ruhe kommen.“

Eine Bescherung liegt schon hinter ihm: „Zu Gunsten der Stiftung Kinderhilfe aus Fürstenfeldbruck habe ich meinen Sieger-Helm vom DTM-Rennen auf dem Norisring versteigert. So sind über 5000 Euro zusammengekommen, die den Kids zugute kommen.“

Nicht nur, weil es wohl wieder keine weiße Weihnacht geben wird, ist Hitze auch für DJ Polique ein Thema. Gerade erst hat der Fürther, der mit bürgerlichem Namen Kostas Triandafilidis heißt, in Doha, der Hauptstadt von Katar, aufgelegt. Dort fällt ihm spontan ein unkonventionelles Weihnachtserlebnis ein: „Mit der Familie bin ich einmal über die Feiertage in die Dominikanische Republik geflogen und wir haben den Heiligen Abend bei 32 Grad am Strand verbracht.“

Sein Fazit: „Noch nie konnte ich so entspannt feiern.“ Zwischen den Jahren kann der Erfolgs-Produzent, international gefragte DJ und Moderator noch einmal feiern. Er hat am 28. Dezember Geburtstag und legt im Fürther Club „Frieda“ zu „Polique’s Birthday Bash“ auf. Zu den Freuden der Weihnachtszeit gehören fraglos leuchtende Kinderaugen — für Eltern mit Sicherheit das Schönste überhaupt. Schade nur, dass die Kleinen so schnell groß werden.

Dazu fällt Martin Meichelbeck, ehemaliger Profi und jetzt Technischer Direktor beim Fürther Kleeblatt, eine Geschichte ein: „Ich wurde auf einem Weihnachtsmarkt mal von einem Karussell verbannt. Der Betreiber meinte, ich sei zu schwer und bremse die Fahrtgeschwindigkeit. Die anderen Kinder hätten dann keinen Spaß mehr.“

Ein bisschen konsterniert war Meichelbeck schon, so verjagt zu werden, wie er sich schmunzelnd erinnert. „Eigentlich wollte ich meinen Sohn nur festhalten, letztlich war es aber einer dieser berühmten Momente, in denen Eltern merken, dass ihre Kinder größer und eigenständiger werden und man sich doch lieber am Glühweinstand aufhalten sollte.“

„Ich liebe Weihnachten und alle Rituale, die damit verbunden sind, angefangen von den Plätzchen nach den Rezepten von der Urgroßmutter bis zu der kleinen Glocke, die bei uns ausschließlich vor der Bescherung geläutet wird“, gesteht Sunna Hettinger, Schauspielerin und festes Ensemble-Mitglied im Stadttheater.

Voller Vorfreude erwartet sie, dass alle Bräuche im Kreis ihrer Familie an die Reihe kommen. An eine Ausnahme erinnert sie sich aber besonders gern: „Einmal haben wir am Heiligen Abend ein Lagerfeuer gemacht, und als wir alle dort versammelt waren, habe ich eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt.“

Und, was tut man in einem solchen Fall? Hettingers Antwort: „Erst war ich perplex, aber dann habe ich mir schnell noch was gewünscht.“

