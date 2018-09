Schrill und wild: So waren die Kärwas in Vach und Kraftshof

Wir haben die Bilder von den Feierlichkeiten gesammelt - vor 1 Stunde

VACH/KRAFTSHOF - Das lässt sich auch der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung nicht entgehen: In Vach schlängelte sich am Sonntag ein imposanter Kärwa-Zug durch den Ortsteil. Derweil wurde im Knoblauchsland, in Kraftshof, blank gezogen. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Das Knoblauchsland treibt's wild: Bilder vom Kraftshofer Kärwa-Zug Es ist das Highlight im Party-Kalender von Kraftshof: Am Sonntag zog der Kärwa-Umzug durch den kleinen Ort im Knoblauchsland. Weil der Sommer noch einmal alle Register zog, zogen auch die Feierwütigen blank - und stellten einen Pool auf einen Umzugswagen. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Schrille Kostüme und Heiratsangebote beim Vacher Kärwa-Umzug Die Vacher wissen wie ein anständiger Kärwa-Umzug auszusehen hat: Am Sonntag schlängelten sich Hunderte durch den kleinen Ortsteil von Fürth. Bier, Blasmusik, schrille Kostüme und ein verworrener Heiratsantrag - wir haben die Bilder!



tl