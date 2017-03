Schroffe Natur

Bizarre Landschaften von Markus Gramer - vor 29 Minuten

FÜRTH - Eine neue Ausstellung im Fürther Logenhaus zeigt die Natur von einer wenig anheimelnden Seite. Eindrucksvoll präsentiert sie sich in den Gemälden des Nürnbergers Markus Gramer. Im Baudenkmal öffnen sie kontrastreich den Blick fürs Elementare.

Der Nürnberger Maler vor seinen Arbeiten, die den Betrachter zu Assoziationen herausfordern. Seine Bildsprache zeichnet sich durch ihren herben Charakter aus. © Foto: Edgar Pfrogner



Der Nürnberger Maler vor seinen Arbeiten, die den Betrachter zu Assoziationen herausfordern. Seine Bildsprache zeichnet sich durch ihren herben Charakter aus. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Reichlich zerzaust wirkt diese Landschaft. Kahle Bäume an einem Seeufer, die ihre wenigen Äste horizontal wegstrecken. Wie Reste eines abgeholzten fränkischen Steckerleswaldes. Oder ein Teich, über dem sich Wolkenungetüme ballen und auf seiner Oberfläche spiegeln.

Manches aber vermag der Betrachter nicht so recht zu identifizieren. Ist diese orangene Formation im Zentrum eines Bildes vielleicht ein vorüberspringender Fuchs? Oder vielleicht doch ein Wolkenstreif im Abendrot, oder der Widerschein einer Lichtquelle? Was mag es mit dem rötlichen Quadrat am Horizont zwischen Wasser und Himmel auf sich haben? Falls dies ein Segel ist, wo ist dann das zugehörige Schiff?

Ungewohntes Format

Nein, so eindeutig macht es der gebürtige Saarbrücker und Wahlnürnberger Markus Gramer, Jahrgang 1963, der erst Steinmetz gelernt und anschließend sein malerisches und graphisches Handwerk in Straßburg vervollkommnet hatte, dem Betrachter nicht. Das beginnt schon damit, dass Gramer das für Landschaftsbilder bevorzugte Querformat verschmäht und Hochformat beziehungsweise Quadrat bevorzugt.

Diese eingeschränkte Sicht zwingt den Betrachter zum genaueren Hinsehen, lässt kein Schweifen des Blickes zu. Hinzu kommt durch das Hochformat die stete Korrespondenz zwischen Himmel und Erde, der Kontrast zwischen klarer blauer Fläche und mehr oder weniger turbulent aufgewühlter Topographie. Eine Topographie, deren Elemente in ihrer Struktur nur angedeutet sind, so dass der Betrachter sein Assoziationsvermögen in Bewegung setzt.

Fehlender Maßstab

Markus Gramer verzichtet auf Staffage, auf Menschen und eindeutige Elemente der Zivilisation. Es fehlt also der "Maßstab", das Indiz auf die Weite oder Enge des gezeigten Landschaftsausschnittes.

Ist das nun vorgefundene Landschaft oder innere Landschaft, eine Spiegelung der Seele? Aufschluss gibt Gramers "Triptychon", drei extrem hochformatige Gemälde, die eine Einheit bilden. Die flankierenden Gemälde schildern die Landschaft als einen Engpass, als einen Weg in die dunkle Raumtiefe, der (links) durch einen rotbraunen Block versperrt scheint - oder handelt es sich dabei um eine Pforte, die durchschritten werden muss? Rechts hingegen gewahrt der Betrachter einen Aufstieg, ein treppenartiges Konstrukt, gesäumt von ruinöser Architektur.

Das Mittelbild wiederum präsentiert das Ankommen, ein Raum in rosigen Pastelltönen, garniert mit grüner floraler Ornamentik. Hier ist es weich, sanft und ruhig.

Eines der wenigen Bilder übrigens, in dem der Betrachter sich wohlfühlt. Fast alle anderen Gemälde zeigen Landschaft als schroffen, herben Raum, dessen Charakteristik, obwohl keine eindeutigen Gefahrenmomente zu erkennen sind, sich durch den Gestus des Abweisenden, ja Wüsten sich auszeichnet. Betreten auf eigene Gefahr!

Bis zum 30. April im Logenhaus, Dambacher Straße 11.

REINHARD KALB