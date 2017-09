Schulbus kollidiert bei Laubendorf mit Zug

LANGENZENN - An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Laubendorf (Landkreis Fürth) ist am Freitagmorgen ein Schulbus in einen Zug gekracht. Drei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Kleinbus kollidierte bei Laubendorf mit einer Regionalbahn. © ToMa/Grau



Am Freitagmorgen um etwa 7.45 Uhr kam es am Bahnübergang bei Laubendorf zu einem dramatischen Unfall. Ein Kleinbus war mit sieben Schülern im Alter zwischen acht und zehn Jahren Richtung Lohe unterwegs, als er auf die Schienen des unbeschrankten Übergangs fuhr.



Er kollidierte nach Polizeiinformationen mit einer heranfahrenden Regionalbahn, die Richtung Fürth unterwegs war. Der Busfahrer blieb unverletzt, während drei Kinder mit mittleren Verletzungen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurden. Die Bahnstrecke ist aktuell zwischen Siegelsdorf und Wilhermsdorf komplett gesperrt, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

