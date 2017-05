Schülerlotsen sorgen im Landkreis für Sicherheit

LANGENZENN - 200 Schülerlotsen gibt es im Landkreis Fürth. Drei von ihnen wurden nun geehrt – als die Besten beim Kreisentscheid.

Tyra Linz, Gina Pabst und Marco Lang (von li.) sind die besten Schülerlotsen im Landkreis. Das freut auch die Verantwortlichen von Verkehrswacht und Polizei. © Foto: Jakob



Tyra Linz (Mittelschule Langenzenn) holte den ersten Preis, Marco Lang (Realschule Langenzenn) den zweiten Preis, Gina Pabst (Mittelschule Wilhermsdorf) errang den dritten Platz. Mathias Kreitinger, Rechtsreferent der Stadt Fürth und neuer 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Fürth, überreichte bei einer kleinen Feierstunde an der Realschule Langenzenn Urkunden und Buchgutscheine an die Gewinner.

Polizeihauptmeister Bernd Klaski, verantwortlich für den Bereich Verkehrserziehung im gesamten Landkreis, zeigte sich hocherfreut über das Engagement der Schülerlotsen, das sich auch bayernweit nicht zu verstecken brauche. Zum Vergleich nannte er die Zahl der Schülerlotsen in der Stadt Nürnberg, die mit rund 100 Ehrenamtlichen gerade mal halb so groß sei wie die im Landkreis.

Großes Lob ernteten auch die vielen Lehrkräfte an den Schulen, die unermüdlich seit Jahren, teilweise gar seit Jahrzehnten (wie Horst Lahmann aus Wilhermsdorf), die Siebtklässler ansprechen und motivieren, bei der obligatorischen Ausbildung zum Schülerlotsen teilzunehmen und dann die Organisation der Einsätze stemmen. Allein in Langenzenn am Schulzentrum, so die betreuende Lehrkraft Kerstin Prowinsky-Prell, seien vier Übergänge Tag für Tag zweimal zu besetzen. "Es macht Spaß und ist obendrein sehr interessant", berichteten die Geehrten. Sie dürfen nun den Landkreis beim Bezirksentscheid Ende Mai in Ansbach vertreten.

