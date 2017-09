Schutz fürs Haus: So raubt man Einbrechern die Zeit

Wichtig ist, dass sie kein leichtes Spiel haben — Zwei Experten über das Geschäft mit der Sicherheit und maßvolles Aussperren - vor 1 Stunde

FÜRTH - Durchschnittlich alle drei Minuten ein Einbruch in Deutschland, damit über 151 000 im vergangenen Jahr und ein Gesamtschaden von 391 Millionen Euro: Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt dem Jawa-Sicherheitsstudio und Herrmann Sicherheitstechnik in Fürth gute Argumente für einen besseren Schutz des eigenen Zuhauses an die Hand. Beide Betriebe halten den Ball flach, sagen aber auch: Ein gewisser Mindeststandard sollte schon sein.

Tresore sind nur ein Nebengeschäft von Herrmann Sicherheitstechnik und des Jawa-Sicherheitsstudios von Dieter Knorr (im Bild) in Fürth. Die Schränke bieten aber zusätzlichen Schutz — vor Einbrechern wie bei Bränden. © Fotos: Edgar Pfrogner



Wer das Jawa-Sicherheitsstudio von Dieter Knorr in der Fürther Südstadt betreten will, muss fester gegen die Eingangstüre drücken als in vielen anderen Geschäften. Hinten im Büro ist das Fenster vergittert – mit speziellen Stangen, die jeden Öffnungsversuch durch ein mitdrehendes Material im Kern vereiteln, wie Inhaber Knorr erklärt. Sicherheit wird großgeschrieben in dem kleinen, seit 33 Jahren bestehenden Handwerksbetrieb in der Fürther Südstadt, den der Maschinenbaumeister 1997 übernommen hat.

Etwa ein Drittel seines Umsatzes erzielt er mit Sicherheitstechnik im mechanischem Bereich, also etwa mit nachrüstbaren Schlössern für Fenstergriffe, Querriegeln, Sicherungen für die Scharnierseite und mit Schutzbeschlägen. Für die immer wichtiger werdende elektronische Absicherung kooperiert Knorr mit einem Kollegen. Denn: "Der Fächer würde sonst zu groß für mich." Schließlich arbeite er ohnehin schon oft 80 Stunden die Woche in seinem Drei-Mann-Betrieb, zu dem noch ein Angestellter für mechanische Arbeiten und ein Mitarbeiter in der Schlosserei zählen. Das Gros seines Umsatzes macht der Fürther in diesem Bereich, er bietet von Geländern über Tore und Müllplatzeinhausungen bis hin zu Vordächern und Zäunen ein breites Leistungsspektrum. "Wir machen alles, was man schweißen und flexen kann", erklärt er salopp.

Etwa 60 Prozent seiner Auftraggeber seien Geschäftskunden, wie Hausverwaltungen, Immobilienverwaltungen und Architekturbüros; der Rest Privatkunden, schätzt Knorr. "Wir arbeiten unter anderem für den Unterhalt der städtischen WBG, des Evangelischen Siedlungswerks in Nürnberg und Fürth oder für Burger King", zählt der Unternehmer auf. In deren Auftrag würden etwa Schließzylinder ausgetauscht, neue Türöffner oder ganze Schließanlagen eingebaut. Während dafür vielerorts eine Software eingesetzt wird, macht Knorr die nötigen Berechnungen auch mal für bis zu 600 Türen im Kopf.

Wer Einbrecher von seinem Zuhause fernhalten wolle, sollte zumindest die Wohnungs- beziehungsweise Haustüre sowie Fenster im Erdgeschoss und Keller sichern, rät der Experte. Gleiches gelte für Läden und Geschäftshäuser. Denn Erfahrungswerte zeigten, dass Einbrecher meist das Weite suchen, wenn sie zwei bis fünf Minuten erfolglos versucht haben, ins Gebäude zu gelangen, sagt Knorr. Mit relativ einfachen und nicht allzu kostspieligen Maßnahmen lasse sich also schon recht viel erreichen.

Firmenchef Andreas Herrmann von Herrmann Sicherheitstechnik teilt diese Einschätzung. "Die wichtigste Maßnahme ist die mechanische Grundsicherung des Gebäudes", sagt er. "Ergänzend dazu eine elektronische Absicherung, aufmerksame Nachbarn und das Absperren von Türen und Fenstern." Nicht umsonst würden nicht abgesperrte Türen versicherungstechnisch als offen gelten – ebenso wie gekippte Fenster, warnt der gelernte Metallbauer, der zirka 70 Prozent seines Umsatzes mit Sicherheits- und Schließtechnik macht und zu gut 70 Prozent Privatkunden betreut.

Diese finden den Weg in den 1969 gegründeten Familienbetrieb glücklicherweise nur selten, weil sie selbst Einbruchsopfer wurden, sondern etwa nach Fällen in der Nachbarschaft oder nach Berichten in den Medien, schildert der Chef von vier Mitarbeitern. Als effektive Nachrüstung empfiehlt er primär Panzer- und Mehrfachverriegelungen sowie Schutzbeschläge an Türen, Aufschraubriegel und eine Absicherung der Scharniere an Fenstern, mahnt aber auch: "Alles sollte in einem vernünftigen Maß sein, Einmauern muss nicht sein."

Lauter Gitter?

"Wer absolute Sicherheit will, muss sein Haus wie Fort Knox mit lauter Gittern zumachen", resümiert Mitstreiter Knorr. "Aber viele sagen: ,Ich will nicht wie im Knast leben.‘" Müsse man auch nicht, sagt der Maschinenbauer, der nach seiner Meisterprüfung zunächst Schwierigkeiten hatte, eine Anstellung zu finden und so bei einer Firma für Sicherheitstechnik gelandet ist, in der er sich "binnen zwei Jahren im Schnellkurs" das nötige Handwerkszeug angeeignet habe.

Heute gefalle ihm an seinem Beruf vor allem der viele Kontakt mit Menschen und die Möglichkeit, sein Wissen weiterzugeben, bilanziert Knorr. Dazu zählt beispielsweise auch der Service, Kunden darauf hinzuweisen, dass sie für Maßnahmen zum Einbruchschutz in bestehenden Gebäuden unter bestimmten Voraussetzungen Fördermittel bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) beantragen können

ASTRID LÖFFLER