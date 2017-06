Schwarzarbeit: Kontrollen bei jedem 20. Gastro-Betrieb

Gewerkschaft pocht auf mehr Überprüfung - Verstöße gegen den Mindestlohn

FÜRTH - Das Hauptzollamt Nürnberg hat im vergangenen Jahr 160 Gastro-Betriebe in seinem Zuständigkeitsbereich, zu dem auch Fürth Stadt und Land gehören, auf Schwarzarbeit kontrolliert.

Schnell noch ein paar Bier an einen Tisch bringen: Viele Mitarbeiter in der Gastronomie haben vom Mindestlohn laut Gewerkschaft kaum etwas. © dpa



Das geht aus einer aktuellen Anfrage der Arbeitsmarkt-Expertin Beate Müller-Gemmeke (Grüne) an das für den Zoll zuständige Bundesfinanzministerium hervor, die der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vorliegt. Die 160 kontrollierten Gastro-Betriebe entsprächen 4,5 Prozent aller Hotels und Gaststätten, für die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Nürnberger Zoll zuständig ist, rechnet die NGG vor.

2015 hatten die Beamten noch 202 Betriebe im Gastgewerbe besucht. Allein in Fürth zähle die Branche 236, im Landkreis weitere 177 Betriebe. Insgesamt überprüfte das Hauptzollamt im vergangenen Jahr 1034 Arbeitgeber auf Schwarzarbeit, Lohnprellerei und Sozialversicherungsbetrug.

Wegen Verstößen gegen den gesetzlichen Mindestlohn verhängten die Kontrolleure dabei Bußgelder in Höhe von 400.000 Euro und leiteten 25 Ermittlungsverfahren ein – 13 davon im Gastgewerbe. Regina Schleser, NGG-Geschäftsführerin in Nürnberg und Fürth, nennt die Zahlen "alarmierend": "Von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 sollten die Beschäftigten im Gastgewerbe besonders profitieren. Aber viele Kellner, Köche und Co. gehen offenbar leer aus."

Mindestlohn nicht umgesetzt?

Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn würden auch in Stadt und Landkreis Fürth zu selten geahndet – vor allem im Gastgewerbe, meint Schleser. Der Zoll müsse seine Kontrollen dringend ausweiten, das Personal aufgestockt werden. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro pro Stunde gelte nur auf dem Papier.

Bundesweit sank die Zahl der Zoll-Kontrollen im Gastgewerbe laut Bundesfinanzministerium 2016 um 17 Prozent. Die NGG zweifelt am "ernsthaften Interesse des Ministeriums, künftig mehr zu kontrollieren". Stattdessen habe sich Minister Wolfgang Schäuble zuletzt für eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzes und Arbeitszeiten von bis zu 13 Stunden täglich im Gastgewerbe ausgesprochen. Schleser fürchtet, so könnte "tagtäglicher Gesetzesbruch legalisiert werden".

fn