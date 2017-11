Schwenk oder nicht: Fürther S-Bahn-Urteil fällt heute

Gericht entscheidet über die umstrittene Trasse durchs Knoblauchsland - vor 4 Minuten

FÜRTH - Mit Spannung wird heute in Fürth das Urteil zum S-Bahn-Schwenk erwartet. Um 11 Uhr will der dritte Senat des Bundesverwaltungsgerichts bekanntgeben, ob die Deutsche Bahn die umstrittene Trasse durch das Knoblauchsland bauen darf oder nicht.

Besser hier als quer durchs Knoblauchsland: Die Stadt Fürth kämpft für einen S-Bahn-Ausbau entlang der bestehenden Strecke nach Erlangen. © Hans-Joachim Winckler



Besser hier als quer durchs Knoblauchsland: Die Stadt Fürth kämpft für einen S-Bahn-Ausbau entlang der bestehenden Strecke nach Erlangen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Stadt Fürth, der Bund Naturschutz und mehrere Grundstückseigentümer hatten dagegen geklagt. Sie fordern einen S-Bahn-Ausbau entlang der bestehenden Strecke Richtung Erlangen. Im Oktober wurde drei Tage lang in Leipzig verhandelt. Am Ende kündigte das Gericht an, das Urteil am 9. November sprechen zu wollen.

Im Anschluss an den Urteilsspruch werden die fünf Richter des dritten Senats ihre Entscheidung ausführlich begründen. Vor Ort werden nicht nur die von der Stadt Fürth mit dem Fall betrauten Rechtsanwälte sein, auch Verkehrsplaner Matthias Bohlinger aus dem Rathaus fährt nach Leipzig: "Die Spannung steigt langsam", sagt er. "Aber beeinflussen können wir jetzt nichts mehr, unsere Arbeit ist getan."

Auf nordbayern.de berichten die Fürther Nachrichten heute aktuell über den Prozess.

ja