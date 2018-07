Schwerer Unfall auf A9: Lkw stößt mit Polizeibus zusammen

FEUCHT - Polizeibus gegen Lastwagen: Fünf verletzte Beamte und ein weiterer verletzter Verkehrsteilnehmer gingen aus einem Unfall auf der A9 hervor. Ein Hubschrauber musste die Verletzten transportieren.

Insgesamt sechs verletzte Personen forderte ein schwerer Unfall am Donnerstag auf der A9 - fünf von ihnen waren Polizeibeamte. Nach bisherigen Stand war ein Einsatzfahrzeug der Polizei gegen 16 Uhr auf der mittleren Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Allersberg und dem Autobahndreieck Nürnberg-Feucht auf Höhe Allersberg in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Es war mit mehreren Personen besetzt. Plötzlich kam es zu der Kollision mit einem Lkw, der auf der rechten Fahrspur fuhr.

Durch den Zusammenprall geriet der Polizeibus ins Schleudern und blieb auf der Seite liegen. Drei weitere Fahrzeuge wurden daraufhin ebenfalls in den Unfall verwickelt. Fünf Polizeibeamte wurden bei dem Unfall verletzt, einer davon schwer. Der Fahrer eines am Unfall beteiligten Transporters erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst und einen Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Die Beamten der Verkehrspolizei Feucht waren mit der Unfallaufnahme betraut. Durch den Unfall war die A9 bis circa 17.45 Uhr komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zur Klärung des Unfallgeschehens ein Gutachter beauftragt.

