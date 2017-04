Schwerer Unfall in Fürth: 61-Jährige verletzt

Ursache ist bislang unklar - Polizei sucht nach Zeugen - vor 2 Stunden

FÜRTH - Bei einem Verkehrsunfall in der Fürther Hans-Vogel-Straße wurde am Dienstagvormittag eine 61-Jährige im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bilderstrecke zum Thema Eingeklemmt: 61-Jährige bei Unfall in Fürth schwer verletzt Am Dienstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in der Fürther Hans-Vogel-Straße eine 61-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte mussten die Frau aus dem Fahrzeug schneiden.



Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 33-Jähriger mit seinem Audi A6 gegen 10.30 Uhr auf Höhe des Einrichtungshauses Ikea in einen am Straßenrand stehenden Fiat Punto. Der Aufprall war so heftig, dass der Kleinwagen gegen einen parkenden Mercedes geschleudert wurde. Dabei wurde die 61-jährige Fahrerin des Punto schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Beschädigungen an den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen waren derart stark, dass diese abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Hans-Vogel-Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Weil noch nicht klar ist, wie es zu dem Unfall gekommen ist, sucht die Verkehrspolizei Fürth nach Zeugen. Wer also etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer (0911) 973997-171 melden.

