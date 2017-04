Schwierige Parkplatzsuche in der Fürther Südstadt

FÜRTH - Parkplätze in der Südstadt sind Mangelware, weshalb manche Autofahrer ihren Wagen aus Verzweiflung an den unmöglichsten Orten abstellen. Philipp Brunner, der in der Fichtenstraße wohnt, beobachtet dies regelmäßig – und meldet diese Verstöße immer wieder der Polizei oder der städtischen Verkehrsüberwachung. Erfolg habe er damit nicht oft, sagt er und wandte sich deshalb an die FN. Wir haben bei den zuständigen Stellen nachgehakt.

Ein LKW, der — noch dazu auf dem Gehsteig — die Zufahrt zum Kindergarten in der Dambacher Straße blockiert. Anwohner Philipp Brunner beobachtet solche Parkverstöße häufig. Die Behörden, so seine Kritik, kümmere das wenig. © Foto: privat



Fahrzeuge, die auf dem Gehweg parken, Laster, die Ausfahrten blockieren, und vor langer Zeit abgemeldete Autos ohne Nummernschild, die ihr Dasein am Straßenrand fristen: Seit Philipp Brunner vor zwei Jahren in die neu gebaute Wohnanlage "Klassikgärten" in der Fichtenstraße in der Südstadt gezogen ist, gibt es kaum etwas, was er vor seiner Tür nicht schon beobachtet hat. Verständnis bringt er nicht für jeden Falschparker auf, auch wenn er selbst aus eigener Erfahrung weiß, wie rar in dieser Ecke der Stadt Stellplätze sind – schließlich hat er schon vor seinem Umzug in den Neubau in der Fichtenstraße gewohnt. Mittlerweile jedoch bringt er sein Auto in der Tiefgarage an der Dambacher Straße unter. Nicht selten kommt er dort aber kaum aus der Ausfahrt heraus, weil auch hier alles eng zugeparkt ist.

Immer wieder so, erzählt es Brunner den FN, greift er deshalb zum Telefonhörer, um die Polizei oder die Verkehrsüberwachung der Stadt auf Verstöße hinzuweisen. Beispielsweise, wenn sperrige 7,5-Tonner Einfahrten blockieren oder gar die Zufahrt für die Feuerwehr vor dem Kindergarten zugestellt ist. "So etwas geht gar nicht", echauffiert sich Brunner. Die Anrufe bei den zuständigen Stellen, so seine Beobachtung, helfen oft nicht. Häufig komme auch auf seinen Hinweis niemand vorbei; ein abgemeldetes Fahrzeug, das mehrere Monate am Straßenrand stand, sei trotz seines Anrufs erst Wochen später entfernt worden.

Martin Taschner möchte diese Vorwürfe allerdings so nicht hinnehmen. Der Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Polizeiinspektion Fürth kann es sich nicht vorstellen, dass seine Behörde tatenlos geblieben sei. Er sagt aber auch: "Wir müssen Prioritäten setzen." Will heißen: Wenn sich zur gleichen Zeit eine Schlägerei abspielt oder sich ein Unfall ereignet, hat dies Vorrang. Ein Blick in seinen PC verrät Taschner jedoch, dass die Polizei im vergangenen Jahr über 100 Verwarnungen im Bereich der Dambacher Straße ausgesprochen hat. Die "Knöllchen", die die Verkehrsüberwachung der Stadt dort verteilt hat, seien in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten.

Lage angespannt

"Man kann also nicht sagen, wir würden uns nicht kümmern", stellt Taschner fest. Er weiß auch, dass die Parkplatzsituation in der Südstadt sehr angespannt ist, nicht zuletzt, weil viele Schüler der dort ansässigen Berufsschule mit ihrem Auto kämen.

Rudolf Macek weiß ebenfalls um das Problem. Die Situation, so der Leiter der städtischen Verkehrsüberwachung, sei in der Dambacher Straße nicht weiter auffällig gewesen — bis die Bebauung des ehemaligen Tucher-Areals begonnen habe. "Seitdem ist es dort vorbei", lautet sein Kommentar. Auch er wirft einen Blick in die Statistik im Computer, die ihm zeigt, dass seine Leute beinahe jeden zweiten Tag in besagtem Gebiet in der Südstadt unterwegs sind. "Es ist der Wahnsinn", sagt er und berichtet, dass auch abends immer wieder Kontrolleure vorbeikämen, um Verwarnungen auszuschreiben. Das Problem besteht für ihn darin, dass zu den neu entstandenen Wohnungen zwar gewöhnlich ein Stellplatz in der Tiefgarage gehöre, die meisten Anwohner aber mehr als ein Auto hätten.

Das beständige Wachstum der Stadt hält auch Hans-Joachim Gleißner für ein zweischneidiges Schwert – zumindest in Sachen Parkplätze. "Der Druck in der Südstadt hat zugenommen, vor allem wegen der umfangreichen Bebauung", sagt der Leiter des Straßenverkehrsamts. Seine Mitarbeiter von der städtischen Verkehrsüberwachung, derzeit sind 18 im Einsatz, hätten dieses Gebiet verstärkt im Blick – auch, um die Anwohnerparkplätze regelmäßig zu überprüfen. Gleißner weiß aber auch, dass für diese Aufgabe weiteres Personal notwendig wäre. "Es gäbe mit Sicherheit noch Arbeit für einige zusätzliche Mitarbeiter."

