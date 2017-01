Schwimmerin begrapscht: Übergriff in Fürther Freizeitbad

28-Jähriger wollte sich von Frau Schwimmzüge beibringen lassen - vor 18 Minuten

FÜRTH - Er nutzte ihre Hilfsbereitschaft schamlos aus: Mit einer dreisten Masche hat ein 28-Jähriger am Mittwochabend eine Schwimmerin in einem Fürther Freizeitbad unsittlich berührt. Die Kripo ermittelt.

In einem Freizeitbad am Scherbsgarten in Fürth ist am Mittwochabend eine Schwimmerin belästigt worden. Laut Polizei wurde die Frau um kurz vor 20.45 Uhr im Schwimmbecken von einem 28-Jährigen angesprochen. Der Mann bat sie, ihm das Schwimmen beizubringen. Während die Frau ihm einen Schwimmzug erklärte, begrapschte sie der 28-Jährige.

Das Opfer vertraute sich daraufhin einem Angestellten des Freizeitbades an, welcher sofort die Polizei verständigte. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte den 28-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

jm

